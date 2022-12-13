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Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение синоптиков Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и трех областях Казахстана. Синоптики предупредили о сильном морозе, ветре, тумане и низовой метели, которые ожидаются с 14 по 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", 14 декабря в центре Актюбинской области прогнозируется ветер восточный и юго-восточный, порывами до 16 м/с.

"14-16 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах, 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром синоптики ожидают туман".РГП "Казгидромет"

Как следует из прогноза "Гидрометцентра", 14 декабря ночью на большей части Восточно-Казахстанской области, а днем на севере, востоке и юге региона ожидается низовая метель. Ветер будет северо-западного и западного направления, днем на юге области порывы достигнут 20 м/с.

В регионе резко понизится температура воздуха до -20...-25°С, на севере области до -30°С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 14 декабря.

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