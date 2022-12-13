9 казахстанцев получили по "Лексусу"! Итоги розыгрыша самой крупной акции этого года "АВТОБУМ 2.0"

В преддверии Нового года и финала Чемпионата мира по футболу в Катаре главный спонсор спортивных эмоций компания 1xBet подвела итоги акции "АВТОБУМ 2.0", сообщает Zakon.kz.

Розыгрыш прошел в прямом эфире на телеканале "Астана" и на официальном youtube-канале компании. Там разыграли девять новеньких авто класса люкс: Lexus LX570, NX250, ES250. Кроме того, офлайн разыграли 60 номиналов крутой техники, среди которых iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Sony PlayStation 5.

Для того, чтобы сделать акцию глобальной для всей страны, главные призы были распределены по всем регионам. Это позволило претендовать на победу жителям всего Казахстана, каждый из которых получил равные шансы на победу.

Акция "АВТОБУМ 2.0" собрала колоссальное количество участников и акционных билетов.

Среди всего Казахстана в розыгрыше участвовало 16 млн билетов! Только в Алматинской области в городе Алматы количество акционных купонов составило рекордные 4,5 млн!

"Мы постарались провести максимально прозрачный розыгрыш и сделали упор именно на открытость процедуры, для того чтобы показать народу, что каждый казахстанец может испытать свою удачу и выиграть один из призов абсолютно честно", – комментируют представители компании.

Кто же эти счастливые победители?





Фото: 1xBet.kz



Сразу после розыгрыша в прямом эфире команда 1xTeam начала обзвон всех девяти победителей: реакции были разные, кто-то ждал и был безумно счастлив, кто-то не поверил и только через пару часов перезвонил и уточнил, правда ли это. В любом случае, каждый из победителей окончательно удостоверился в честности розыгрыша во время оформления автомобиля.

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