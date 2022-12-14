"Рождественский" астероид приближается к Земле

Европейские ученые зафиксировали крупный астероид, летящий в сторону Земли, сообщает Zakon.kz.

Информацией о небесном теле поделились в Европейском космическом агентстве.

"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — говорится в тексте публикации в Twitter.

В СМИ 2015 RN35 прозвали "рождественским астероидом". Космический объект имеет в диаметре 140 метров и приблизится к Земле на расстояние 680 000 километров, что не представляет угрозы для человечества.

27 мая 2022 года к Земле приближался огромный астероид 1,8 км в диаметре. Ученые отмечали, что чисто гипотетически этот астрономический объект способен нанести огромный ущерб планете Земля, если когда-либо его орбита сменит курс.