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У акимов в Казахстане появится еще по одному заместителю

У акимов в Казахстане появится еще по одному заместителю Фото: akorda.kz
Количество заместителей у акимов регионов увеличится еще на одного сотрудника. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"В целях реализации поручения главы государства по обеспечению функциональности акиматов и усилению координации по наиболее важным для населения вопросам предлагается увеличить количество заместителей акимов регионов на одну единицу к действующему".Тимур Жаксылыков

При этом инициатива будет осуществляться в рамках лимитов, установленных для финансирования деятельности местных исполнительных органов.

Кроме того, по словам вице-министра, пересмотрят подходы к бюджетированию с акцентом на повышение самостоятельности центральных и местных органов. 

"Местным уровням будут переданы дополнительные источники доходов с одновременной передачей расходных полномочий из центра. Это позволит обеспечить самодостаточность и самостоятельность регионов. Реформы в этом направлении продолжаются. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс. В рамках данной работы прорабатывается внедрение отдельных элементов блочного бюджета".Тимур Жаксылыков

Документ будет направлен на кардинальное упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы государственного управления. 

Как отметил Жаксылыков, поправки планируется внести на рассмотрение Парламента в сентябре следующего года.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства пригрозил министрам отставкой. Он напомнил Кабмину, что глава государства ждет четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с действующим составом правительства?

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