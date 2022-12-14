У акимов в Казахстане появится еще по одному заместителю
"В целях реализации поручения главы государства по обеспечению функциональности акиматов и усилению координации по наиболее важным для населения вопросам предлагается увеличить количество заместителей акимов регионов на одну единицу к действующему".Тимур Жаксылыков
При этом инициатива будет осуществляться в рамках лимитов, установленных для финансирования деятельности местных исполнительных органов.
Кроме того, по словам вице-министра, пересмотрят подходы к бюджетированию с акцентом на повышение самостоятельности центральных и местных органов.
"Местным уровням будут переданы дополнительные источники доходов с одновременной передачей расходных полномочий из центра. Это позволит обеспечить самодостаточность и самостоятельность регионов. Реформы в этом направлении продолжаются. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс. В рамках данной работы прорабатывается внедрение отдельных элементов блочного бюджета".Тимур Жаксылыков
Документ будет направлен на кардинальное упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы государственного управления.
Как отметил Жаксылыков, поправки планируется внести на рассмотрение Парламента в сентябре следующего года.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства пригрозил министрам отставкой. Он напомнил Кабмину, что глава государства ждет четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с действующим составом правительства?