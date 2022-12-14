Смаилов обратился к министрам: Кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 14 декабря на заседании правительства пригрозил министрам отставкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов напомнил Кабмину, что глава государства ждет четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с действующим составом правительства.

"Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы, чтобы результат почувствовал каждый казахстанец. Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится – тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По его словам, сегодня на заседании будут обсуждаться меры по реализации предвыборной программы главы государства. Он добавил, что уже создан республиканский штаб, в состав которого вошли все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.

"Поэтому каждый шаг плана действий по реализации предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана". Алихан Смаилов

12 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спросил у премьер-министра Алихана Смаилова, может ли страна шагнуть в новый год с текущим составом правительства, сможет ли правительство реализовать предвыборную программу главы государства и противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам.

