Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов обратился к министрам: Кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку

Смаилов обратился к министрам: Кто не уверен в своих силах – может подавать в отставку Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 14 декабря на заседании правительства пригрозил министрам отставкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов напомнил Кабмину, что глава государства ждет четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с действующим составом правительства.

"Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы, чтобы результат почувствовал каждый казахстанец. Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится – тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность".Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По его словам, сегодня на заседании будут обсуждаться меры по реализации предвыборной программы главы государства. Он добавил, что уже создан республиканский штаб, в состав которого вошли все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.

"Поэтому каждый шаг плана действий по реализации предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана".Алихан Смаилов

12 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спросил у премьер-министра Алихана Смаилова, может ли страна шагнуть в новый год с текущим составом правительства, сможет ли правительство реализовать предвыборную программу главы государства и противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам.

Читайте также

Смаилов обсудил инвестиционные проекты с богатейшим человеком планеты

В Минтруда рассказали, каких специалистов не хватает в стране

Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации

Тамила Языкова
Смаилов Алихан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
курсы валют
Курсы валют на 13 декабря в обменниках Казахстана
Почему в облигации выгоднее вложить деньги
Почему деньги выгоднее вложить в облигации
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления