Школьные столовые обязали создать условия ученикам, приносящим еду с собой
В частности, в правила добавлен новый пункт о том, что "в организациях образования создаются обучающимся необходимые условия для приема пищи, принесенной с собой".
Кроме того, говорится, что организация питания в школе осуществляется при наличии в школьной столовой оборудования, условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Товары по организации питания обучающихся приобретаются на конкурсной основе. В школьных столовых вводятся должности заведующий столовой, повар, кухонный работник на основании решения местных исполнительных органов.
Вместе с тем отменяется требование к потенциальным поставщикам о приобретении не менее 60% продуктов питания отечественного производства.
Приказ вводится в действие с 20 декабря 2022 года.