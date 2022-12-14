Школьные столовые обязали создать условия ученикам, приносящим еду с собой

Министр просвещения приказом от 7 декабря 2022 года внес изменения в Правила организации питания обучающихся в государственных школах, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен новый пункт о том, что "в организациях образования создаются обучающимся необходимые условия для приема пищи, принесенной с собой".



Кроме того, говорится, что организация питания в школе осуществляется при наличии в школьной столовой оборудования, условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Товары по организации питания обучающихся приобретаются на конкурсной основе. В школьных столовых вводятся должности заведующий столовой, повар, кухонный работник на основании решения местных исполнительных органов.

Вместе с тем отменяется требование к потенциальным поставщикам о приобретении не менее 60% продуктов питания отечественного производства.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2022 года.



