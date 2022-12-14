Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Школьные столовые обязали создать условия ученикам, приносящим еду с собой

школьные столовые обязали создать условия для питания учеников своей едой Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 7 декабря 2022 года внес изменения в Правила организации питания обучающихся в государственных школах, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен новый пункт о том, что "в организациях образования создаются обучающимся необходимые условия для приема пищи, принесенной с собой".

Кроме того, говорится, что организация питания в школе осуществляется при наличии в школьной столовой оборудования, условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Товары по организации питания обучающихся приобретаются на конкурсной основе. В школьных столовых вводятся должности заведующий столовой, повар, кухонный работник на основании решения местных исполнительных органов.

Вместе с тем отменяется требование к потенциальным поставщикам о приобретении не менее 60% продуктов питания отечественного производства.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2022 года.


Читайте также

На грани микрохирургии – инновационная лаборатория открыта в Astana Polytechnic

Изменились правила отбора претендентов для присуждения стипендии "Болашак"

Претендентам на премию "Болашак" придется проходить новый вид тестирования

Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
курсы валют
Курсы валют на 13 декабря в обменниках Казахстана
Почему в облигации выгоднее вложить деньги
Почему деньги выгоднее вложить в облигации
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления