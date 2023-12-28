В Казахстане изменили правила организации питания школьников и студентов колледжей

Министр просвещения приказом от 25 декабря 2023 года внес в Правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, сообщает Zakon.kz.

Правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования изложены в новой редакции.

Так, в организациях среднего образования путем:

приобретения услуг, товаров по организации питания обучающихся на конкурсной основе;

при отсутствии оборудования и/или наличии изношенного оборудования школьной столовой в целях замены на новое оборудование – приобретения услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования в соответствии с законом о государственно-частном партнерстве и правилами;

при наличии в школьной столовой оборудования, условий, соответствующих требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – приобретения товаров по организации питания обучающихся на конкурсной основе при введении должностей заведующий столовой, повар, кухонный работник на основании решения местных исполнительных органов;

обеспечения условий для организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

Во внешкольных организациях дополнительного образования путем приобретения услуг, товаров по организации питания на конкурсной основе.

Приобретение услуг, товаров по организации питания обучающихся и воспитанников на конкурсной основе предусматривает выполнение следующих последовательных действий:

разработка и утверждение плана приобретения услуги или товаров, в случае если организатором конкурса выступает не сам заказчик – направление заказчиком посредством веб-портала пунктов годового плана приобретения услуг/товаров (предварительного годового плана) для выполнения процедур организации и проведения конкурса;

формирование и утверждение состава конкурсной комиссии, в случае проведения конкурса организатором, включение в состав конкурсной комиссии сотрудников заказчика является не обязательным;

утверждение проекта конкурсной документации;

размещение на веб-портале объявления об осуществлении процедуры выбора поставщика, а также текста проекта конкурсной документации;

предварительное обсуждение посредством веб-портала проекта конкурсной документации и размещение на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, а также текста конкурсной документации;

представление потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа и их автоматическая регистрация на веб-портале;

автоматическое вскрытие заявок и размещение на веб-портале соответствующего протокола вскрытия;

рассмотрение конкурсной комиссией посредством веб-портала заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков на предмет их соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации,

определение потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признание их участниками конкурса,

определение победителя конкурса, а также потенциального поставщика, занявшего второе, третье, четвертое и так далее в порядке очередности место, и размещение на веб-портале протокола об итогах закупок;

заключение договора заказчика, организатора с победителем на основании протокола об итогах конкурса.

При этом в конкурсной документации либо в размещаемой информации не допускается установление любых, не измеряемых количественно или не администрируемых требований к потенциальным поставщикам, либо указание на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых услуг, товаров отдельным потенциальным поставщикам.

Приобретение услуги или товаров осуществляется организатором конкурса на основании утвержденного плана организатором или заказчиком.

Затем заказчик предоставляет организатору информацию и документы для организации и проведения конкурса.

Для выполнения процедур организации и проведения конкурса организатор утверждает конкурсную комиссию и определяет секретаря конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя организатора либо лица, исполняющего обязанности первого руководителя или его заместителя.

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии кандидатура председателя конкурсной комиссии переутверждается. При этом председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя, а в случае его отсутствия - первый руководитель.

При выборе поставщика услуги к техническому заданию, утвержденному органом управления образованием, к проекту конкурсной документации по выбору поставщика прилагается:

перспективное меню-раскладка с указанием наименования блюд, массы порции блюд в граммах, ингредиентов блюд (в граммах), соответствующее постановлению правительства от 12 марта 2012 года "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь", цены блюд и продукции с учетом средней цены за единицу согласно базы данных цен на товары, работы, услуги на веб-портале государственных закупок, сведений уполномоченного органа по ведению статистики;

ассортиментный перечень блюд буфетной продукции, в том числе соки, напитки, бутилированная вода, утвержденный заказчиком с указанием цены блюд и продукции с учетом средней цены за единицу согласно базы данных цен на товары, работы, услуги на веб-портале государственных закупок, сведений уполномоченного органа по ведению статистики;

технологические карты блюд в соответствии с перспективным меню-раскладки и ассортиментным перечнем блюд буфетной продукции;

заявку на участие в конкурсе для юридических лиц и физических лиц;

сведения о квалификации потенциального поставщика по форме из расчета:

до 150 обучающихся в организации образования – не менее 1-го повара, 1-го кухонного рабочего;

от 151 до 350 обучающихся в организации образования – не менее 1-го повара, 2-х кухонных рабочих;

от 351 до 650 обучающихся в организации образования – не менее 1-го повара, 3-х кухонных рабочих;

от 651 до 1300 обучающихся в организации образования – не менее 2-х поваров, 4-х кухонных рабочих;

от 1301 до 2500 обучающихся в организации образования – не менее 3-х поваров, 5-ти кухонных рабочих;

от 2501 и более обучающихся в организации образования – не менее 4-х поваров, 7-ми кухонных рабочих;

Типовой договор об оказании услуги и Типовой договор о поставке товаров.



Конкурс по приобретению услуг проводится с разбивкой на лоты по организациям образования в случае, если организатором конкурса не является организация среднего образования.

Конкурс проводится без деления на лоты, если организатором конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания является организация образования (1 организация образования - 1 поставщик).

При приобретении товаров организатор принимает решение о проведении конкурса с разбивкой товаров на лоты или объединении отдельных товаров в один лот по следующим группам: молочные продукты, мясные продукты, овощи и зелень, фрукты и соки, рыбные продукты, мучные продукты и крупы (бобовые изделия), иные товары.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также определение победителя конкурса осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в конкурсной документации.

В конкурсе участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Для участия в конкурсе потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяемые веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов не ранее даты размещения объявления о проведении конкурса;

не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

наличие материальных и трудовых ресурсов.

После утверждения проекта конкурсной документации организатор конкурса формирует проект конкурсной документаций на веб-портале на казахском и русском языках.

При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации заказчик, организатор в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают следующие решения:

вносят изменения и дополнения в проект конкурсной документации;

отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований и причин их отклонения;

дают разъяснения положений конкурсной документации.

В случае внесения изменений и дополнений организатор в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, в ответ на запросы либо замечания потенциальных поставщиков, вносит изменения и дополнения в конкурсную документацию и принимает решение об утверждении измененной конкурсной документации на веб-портале.

Протокол предварительного обсуждения конкурсной документации размещается в рабочие дни в рабочее время (с 09.00 до 18:00 по времени города Астаны).

При этом прием заявок осуществляется на следующий рабочий день (с 09.00 по времени города Астаны) после дня размещения протокола предварительного обсуждения.

Правила также устанавливаю, в каких случаях потенциальный поставщик не вправе участвовать в конкурсе и в каких случаях конкурс признается несостоявшимся.

Приказ вводится в действие с 7 января 2024 года.