В Казахстане аудит всех ТЭЦ и теплосетей завершится в начале 2023 года

В первом квартале 2023 года завершится аудит всех ТЭЦ и теплосетей в Казахстане. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"В первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, что позволит выявить проблемы и их текущее техническое состояние. Далее по поручению главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры. Министерством энергетики будут предприняты все необходимые меры по своевременному и качественному исполнению поручений главы государства". Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Кроме того, министр заявил, что в 2023 году будет принят закон "О теплоэнергетике", который позволит решить проблемы теплоснабжения регионов. В рамках этого закона будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора.

"Закон предполагает переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени". Министр энергетики РК Болат Акчулаков

12 декабря на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение трех лет отремонтировать все ТЭЦ и теплосети в Казахстане.