Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские палуаны завоевали еще пять золотых медалей на ЧМ-2022 по казахша курес

Казахша курес ЧМ-2022 Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
Во второй день мирового первенства по казахша курес, которое в эти дни проходит на столичных коврах, хозяева турнира заработали пять наград высшего достоинства из шести возможных, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Победители определялись в шести весовых категориях, в четырех – у мужчин и две – среди женщин.  


Казахша курес ЧМ-2022

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

Во второй день мирового первенства гимн Казахстана звучал пять раз. На высшую ступень пьедестала почета среди мужчин поднимались казахстанские палуаны: Бекхан Толепов (55 кг), Нур Аманшукыров (66 кг) и Жумажан Кожамбеков (74 кг).

Одно "золото" уезжает в Таджикистан с Мерзодом Суфиевым (60 кг), который обыграл в финале нашего Марата Нигматулаева. 


Казахша курес ЧМ-2022

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz


Казахстанки не имели себе равных в обеих программах второго дня ЧМ-2022. Чемпионками мира стали Рауза Нурмахаметова (55 кг) и Зарина Сарипова (65 кг).  




14-го декабря на мировом первенстве по казахша курес пройдет третий день соревнований.

Читайте также

Александр Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов

Жанибек Алимханулы стал отцом четвертый раз

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Соседи о семье, где отец убил детей
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил троих детей и покончил с собой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления