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Законодательство РК

Диплом не будет давать преимуществ при трудоустройстве в Казахстане

Казахстан МТСЗН квалификация диплом трудоустройство Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении проект Закона РК "О профессиональных квалификациях" и пакет сопутствующих поправок, предусматривающих подтверждение квалификации при трудоустройстве, независимо от наличия диплома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, он формирует правовую основу регулирования общественных отношений, связанных с порядком признания профессиональных квалификаций физических лиц, претендующих на осуществление определенного рода занятий.

Представляя документ на пленарном заседании палаты, министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова подчеркнула, что в случае введения национальной системы квалификации выпускники организаций образования, прошедшие независимую оценку, будут иметь на руках диплом, подтверждающий прохождение профессиональной подготовки по конкретной специальности, и сертификат, подтверждающий навыки применения полученных знаний на практике.  

"Работодателям предоставляется возможность принимать на работу выпускников, имеющих сертификат, не предъявляя требований к стажу работы. Кроме того, сертификацию на добровольной основе могут пройти лица, овладевшие рабочими профессиями в различных кружках, на тренингах или самостоятельных занятиях. В этом случае сертификат может быть основным документом при приеме на работе по рабочим профессиям". Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

Также, по ее словам, реестр профессий будет разделен на регулируемые и не регулируемые государством профессии. По регулируемым необходима обязательная сертификация работников. К этой категории в основном относятся профессии, связанные с обеспечением здоровья и безопасности граждан, – например, врачи, работники противопожарной службы или адвокаты. Для нерегулируемых государством профессий сертификация будет добровольной.

Законопроект предусматривает систематизацию элементов Национальной системы квалификаций (НСК) и механизмов регулирования отношений в сфере труда через признание профессиональных квалификаций. Планируется введение трехуровневой модели управления НСК: Национальный совет по профессиональным квалификациям, Национальный орган по профессиональным квалификациям (НОК), отраслевые советы по профессиональным квалификациям.

Национальную палату предпринимателей РК законопроект наделяет функциями по аккредитации центров признания квалификаций, которые будут выдавать соответствующие сертификаты. В проекте закона закрепляются понятия "квалификационная программа", "информальное и неформальное образование" (вне системы высших учебных заведений и учреждений профессионального образования, обучение на работе и на онлайн-курсах) и ряд других.

Сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций" предполагает закрепление механизмов предоставления компенсаций, гарантий и льгот работникам, направленным на признание профессиональных квалификаций, наделение отраслевых государственных органов компетенциями по разработке и утверждению профессиональных стандартов в курируемых отраслях, правовую регламентацию вопросов признания квалификаций иностранных работников и другие.

Документом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс РК, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и ряд законов РК.

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