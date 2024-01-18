В Казахстане планируют усилить господдержку рыбной отрасли

В Мажилисе презентован проект закона РК "Об аквакультуре" и пакет сопутствующих поправок к нему по вопросам аквакультуры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документы депутатам, вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев, рассказал, что к субъектам, обеспечивающим развитие аквакультуры, относятся производители кормов и рыбопосадочного материала, селекционно-генетические центры и центры повышения компетенций.

Для них предусматриваются различные меры госстимулирования.

"Вместе с тем, внедряются дополнительные меры господдержки. Это – субсидирование, льготное кредитование, специальный налоговый режим, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой, научное сопровождение и стимулирование повышения производительности труда. В целях эффективности мер господдержки планируется введение встречных обязательств субъектов бизнеса. Это – наращивание объемов производства, обеспечение потребностей внутреннего рынка, повышение производительности труда, создание и увеличение рабочих мест, а также рост заработной платы". Нуркен Шарбиев

В целом, законопроектом предусмотрены четыре направления субсидирования, из которых на сегодня два действующие.

"Это – повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры, то есть субсидирование кормов для рыб, рыбопосадочного материала, лекарственных средств, содержание ремонтно-маточного стада, а также инвестсубсидий по возмещению части расходов на капитальные вложения и приобретения техники и оборудований. Кроме того, предусматривается два новых вида субсидий. Первое, субсидирование стоимости услуг по подаче воды для выращивания рыбы. Второе, субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании". Нуркен Шарбиев

Средства планируют выделять планируют через государственную информационную систему субсидирования АПК.

Также он уточнил, что аквакультура – это деятельность, связанная с выращиванием объектов аквакультуры. К ним относятся рыбы, моллюски, креветки, ракообразные и другие водные животные.

По его словам, целью законопроектов является обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, а также увеличения объемов выращивания конкурентоспособной и безопасной продукции.

Основные задачи состоят в формировании правовой основы, экономических условий и государственной поддержки, научное и кадровое обеспечение, увеличении потребления населением рыбной продукции и повышении экспортного потенциала.

Кроме того, в проекте закона предусмотрен порядок предоставления водоемов для ведения аквакультуры на конкурсной основе и без конкурсных процедур.

Водоемы предлагается предоставлять на конкурсной основе посредством электронного портала способом аукционных торгов. Срок закрепления предлагается установить от 5 до 25 лет.

При этом, водоемы международного и республиканского значения для инвестпроектов в сфере аквакультуры предлагается предоставлять без проведения конкурса, если минимальная сумма инвестиций будет не менее 150 тысяч МРП, на сегодня это чуть более 500 млн. тенге.

Основные условия для инвесторов - это наличие бизнес-плана и подтверждение наличия финансовых средств, а обязательства - строительство производственных мощностей, увеличение объемов выращивания и импортозамещение.

Вместе с тем, внедряется госконтроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Что касается сопутствующих поправок по вопросам аквакультуры, то в рамках него предусмотрено внесение изменений и дополнений в ряд законов для приведения в соответствие с основным законопроектом по смежным вопросам и исключения дублирующих норм.

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