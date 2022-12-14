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Акчулаков рассказал, по какому маршруту будут экспортировать казахстанскую нефть

проект Фото: akorda.kz
Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства 14 декабря рассказал о планах по диверсификации направлений экспорта казахстанской нефти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что к 2029 году планируется завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн. Это, по его словам, позволит нарастить объемы переработки до 21 млн тонн в год.

"В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти. Так, акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран". Глава Минэнерго Болат Акчулаков

В планах также реализовать два завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд м³ и 2 млрд м³ на месторождении Кашаган. Это позволит увеличить объемы производства товарного газа в стране.

Кроме того, по словам министра, в 2023 году будет принято решение по переработке Карачаганакского газа на ГПЗ "ЖаикМунай", что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд м³. 


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