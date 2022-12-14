Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банкротстве физлиц

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты в первом чтении одобрили законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" и пакет сопутствующих поправок к нему, согласно которым вводится институт банкротства физлиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документы депутатам, заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что при разработке законопроекта изучен опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физлиц.

Таким образом, он отметил, что с учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

"Первая процедура – это внесудебное банкротство. Его граждане смогут применить, если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП). Если отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам". Ерулан Жамаубаев

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных госорганов и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

"По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать". Ерулан Жамаубаев

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц, и ИП, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты и аудиторы.

Глава Минфина добавил, что предусмотрены последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства: сроки долговых обязательств считаются истекшими; запрещается кредиторам требовать от должника исполнения обязательств; прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения; приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга; должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.

"Последняя процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде". Ерулан Жамаубаев

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Тем временем он заявил, что законопроектом предусмотрены последствия, которые возникают после банкротства, это ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет; повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет; предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

Поэтому, как предупредил министр, прежде чем гражданин объявит себя банкротом, ему необходимо задуматься о возможных последствиях и ограничениях.

Помимо основного законопроекта депутаты также в первом чтении рассмотрели проект сопутствующего закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 12 законов, а также проект закона "О внесении изменений и дополнений в КоАП по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК.

Разработчики полагают, что реализация этого закона позволит снизить долговую нагрузку граждан, смягчит социальную напряженность и простимулирует выплаты по долгам.

По данным Минфина, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.