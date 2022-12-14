В России ребенок катался на горке и провалился в канализационный люк

Ребенок катался на ватрушке и угодил в канализационный люк. Спасатели извлекли малыша, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во дворе в городе Отрадное близ Санкт-Петербурга.

По данным SHOT, пока его вытаскивали спасатели, остальные дети продолжили кататься на горке. По предварительным данным, ребенок серьезно не пострадал.

На кадрах видно, как малыш равнодушно смотрит на спасателей, пока они обсуждают, как его вытащить.



