Минимальные розничные цены на сигареты вырастут с нового года

Комитет госдоходов МФ РК подготовил изменения в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется с 1 января 2023 года увеличить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком тенге до 650 тенге.

Ранее планировалось, что минимальные розничные цены на пачку сигарет с 1 января 2023 года составят 630 тенге – рост на 20 тенге.

С 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года минимальная цена была утверждена в размере 590 тенге. Таким образом, цены на сигареты вырастут сразу на 60 тенге.

Как считают в ведомстве, осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.