Депутат потребовал провести аудит непрофильных активов квазигоссектора

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 14 декабря депутат Гани Хамзин обратился к правительству с просьбой провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос правительству, Гани Хамзин заявил, что нацкомпании до сих пор живут в параллельной реальности. По его словам, десятки миллиардов тенге были потрачены на никому не нужные два роскошных отеля в Турции, гольф-поле в Щучинске и другие объекты и предметы роскоши.

QazaqGaz на данный момент владеет шикарным гольф-клубом в Щучинске через дочернюю организацию "КазМунайГаз-Сервис NS". До выделения QazaqGaz в отдельную нацкомпанию АО "КазМунайГаз-Сервис NS" входил в АО "КазМунайГаз". Гольф-клуб построили в 2017 году за 16,4 млрд тенге и с помпой открыли, но уже в следующем году выставили на продажу как непрофильный актив". Гани Хамзин

Он добавил, что согласно приложению 5 к Постановлению Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы" АО "КазМунайГаз-Сервис NS" должны были продать частникам до конца 2022 года. Гольф-клуб выставляли на торги 6 раз, а в 2019 году пытались продать за 4,1 млрд тенге, но покупателей не нашлось даже за эту цену.

"И вот, когда сроки горят, в седьмой раз ценник выставили в 18 млрд тенге, при этом торги пройдут по английскому методу, то есть на повышение. Что это если не саботаж постановления, в котором черным по белому написано продать непрофильный актив до конца 2022 года". Гани Хамзин

При этом депутат уточнил, что когда АО "Казатомпром" нужно было приватизировать проект KazPV по производству солнечных батарей, торги проводились по голландскому методу, и активы, в которые было инвестировано 88 млрд тенге, продали меньше чем за 1,5 млрд тенге.



"Получается, когда активы кому-то нужны, их можно продать через торги на понижение, а когда это гольф-клуб в месте, где зима длится как минимум 6 месяцев, то надо обязательно проводить торги на повышение. Кроме этого, в 2021 году нацкомпания достраивала гольф-клуб. На это она потратила 2,066 млрд тенге. В результате появились пусковые комплексы “Клаб хаус”, “VIP-вилла” и “Общежитие". После того как компания вошла в план приватизации и ее не смогли продать за 4,1 млрд тенге, вкладывать 2 млрд народных денег – это откровенное вредительство". Гани Хамзин

Мажилисмен добавил, что все это происходит на фоне дефицита республиканского бюджета и растущего внешнего займа. Он задал вопрос: откуда "КазМунайГаз-Сервис NS" взял деньги на достройку? Как пояснил депутат, дело в том, что в 2020 году компания показала убытки в 511 млн тенге, а в следующем году довела их до 1,066 млрд тенге.

"Получается, на строительство объектов, прилегающих к гольф-клубу, выдернули деньги. Хотя они могли пойти на действительно нужные инфраструктурные проекты. Например, модернизацию тепловых сетей в городах нашей страны. История этого объекта говорит о том, что нацкомпании пренебрежительно относятся к своим тратам, особенно на непрофильные активы. Такие объекты, как гольф-клуб, яхты, отели в Турции, должны быть приватизированы в скорейшее время. Оттягивание сроков лежит тяжелым грузом на бюджете". Гани Хамзин

В связи с этим парламентарий считает, что правительству необходимо провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора, а также проверить транзакции АО "КазМунайГаз-Сервис NS" по строительству объектов, прилегающих к гольф-клубу, на предмет законности и обоснованности потраченных средств.