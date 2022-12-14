Информационную доктрину разработали в Казахстане
Информационная доктрина представляет систему взглядов и принципов развития отечественной информационной сферы, механизмов повышения ее открытости и конкурентоспособности.
Как следует из текста, Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства.
Также говорится, что Доктрина является основополагающим документом для формирования государственной политики в информационно-коммуникационной сфере и развития общественных отношений.
Ключевым направлением реализации Доктрины является обеспечение информационной безопасности и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.
Для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ, формирования качественного отечественного контента, увеличения его востребованности, а также снижения зависимости от иностранной информационной продукции предлагаются следующие меры:
- выстраивание сотрудничества между государством и обществом в сфере реагирования на угрозы негативного информационного воздействия;
- развивать контент с аналитическим содержанием, формируя тем самым критическое мышление у населения. Данная мера должна сопровождаться механизмами повышения информационной и правовой грамотности самих журналистов и блогеров. Следует качественно развивать контентную составляющую в отечественных СМИ и активно продвигать разножанровую информационную продукцию, включая аналитическую, познавательную, анимационную, развлекательную;
- создание эффективной системы стратегических коммуникаций. Совершенствование модели коммуникативной политики государственных органов. Непрерывное повышение квалификации всех государственных менеджеров, сотрудников пресс-служб и специалистов отдела по связям с общественностью;
- обеспечение общего доступа к информации, находящейся в распоряжении государства;
- стимулирование выхода отечественных производителей информационной продукции на внешние рынки. Также создание условий для продвижения на условиях паритета в пакетах кабельного вещания иностранных государств;
- продолжение политики развития телекоммуникационной инфраструктуры, снижение разрыва в доступе к интернету между городом и селом.
Как считают в МИОР, реализация Доктрины позволит совершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему стратегических коммуникаций и обеспечить всестороннее развитие казахской культуры и утверждение казахстанской гражданской идентичности.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.