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Информационную доктрину разработали в Казахстане

информационная доктрина разработана в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство информации и общественного развития подготовило проект указа главы государства "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Информационная доктрина представляет систему взглядов и принципов развития отечественной информационной сферы, механизмов повышения ее открытости и конкурентоспособности.

Как следует из текста, Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства.

Также говорится, что Доктрина является основополагающим документом для формирования государственной политики в информационно-коммуникационной сфере и развития общественных отношений.

Ключевым направлением реализации Доктрины является обеспечение информационной безопасности и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски. 

Для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ, формирования качественного отечественного контента, увеличения его востребованности, а также снижения зависимости от иностранной информационной продукции предлагаются следующие меры: 

  • выстраивание сотрудничества между государством и обществом в сфере реагирования на угрозы негативного информационного воздействия;
  • развивать контент с аналитическим содержанием, формируя тем самым критическое мышление у населения. Данная мера должна сопровождаться механизмами повышения информационной и правовой грамотности самих журналистов и блогеров. Следует качественно развивать контентную составляющую в отечественных СМИ и активно продвигать разножанровую информационную продукцию, включая аналитическую, познавательную, анимационную, развлекательную; 
  • создание эффективной системы стратегических коммуникаций. Совершенствование модели коммуникативной политики государственных органов. Непрерывное повышение квалификации всех государственных менеджеров, сотрудников пресс-служб и специалистов отдела по связям с общественностью;
  • обеспечение общего доступа к информации, находящейся в распоряжении государства;
  • стимулирование выхода отечественных производителей информационной продукции на внешние рынки. Также создание условий для продвижения на условиях паритета в пакетах кабельного вещания иностранных государств;
  • продолжение политики развития телекоммуникационной инфраструктуры, снижение разрыва в доступе к интернету между городом и селом. 

Как считают в МИОР, реализация Доктрины позволит совершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему стратегических коммуникаций и обеспечить всестороннее развитие казахской культуры и утверждение казахстанской гражданской идентичности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.

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