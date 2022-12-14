Сборная Казахстана по футзалу среди глухих вышла в финал ЧМ-2022
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Первая половина матча прошла под полным преимуществом казахстанской дружины, однако хозяева паркета благодаря двум своим контратакам забили два гола и завершили первый тайм в свою пользу – 2:1.
Казахстанская сборная, которая вышла во второй тайм без своего главного тренера, удаленного со скамейки запасных за пререкания с судьями, сразу сравняла счет, а впоследствии вырвалась вперед – 3:2. Вскоре Малайзия сумела восстановить равновесие, но казахстанцы не дали отпраздновать сопернику, сразу же забив свой мяч. Результат 4:3 остался неименным до конца встречи.
Теперь казахстанский коллектив в матче за "золото" мирового первенства сразится с футзалистами Ирана.