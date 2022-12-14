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Сборная Казахстана по футзалу среди глухих вышла в финал ЧМ-2022

Футзал ЧМ-2022 Малайзия Фото: Facebook/DIFADFU21
14 декабря казахстанские футзалисты сыграли против команды Малайзии в полуфинале молодежного чемпионата мира среди глухих спортсменов. Фортуна в этом интересном поединке была на стороне казахстанцев, которые одержали волевую победу – 4:3 – в игре против хозяев турнира, сообщает Zakon.kz.

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Первая половина матча прошла под полным преимуществом казахстанской дружины, однако хозяева паркета благодаря двум своим контратакам забили два гола и завершили первый тайм в свою пользу – 2:1.

Казахстанская сборная, которая вышла во второй тайм без своего главного тренера, удаленного со скамейки запасных за пререкания с судьями, сразу сравняла счет, а впоследствии вырвалась вперед – 3:2. Вскоре Малайзия сумела восстановить равновесие, но казахстанцы не дали отпраздновать сопернику, сразу же забив свой мяч. Результат 4:3 остался неименным до конца встречи.


Теперь казахстанский коллектив в матче за "золото" мирового первенства сразится с футзалистами Ирана.

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Куандык Шынасилов
Казахстан Малайзия
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