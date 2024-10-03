Аргентина обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футзалу

В полуфинале чемпионата мира по футзалу сборная Аргентины 3 октября одержала победу над командой Франции с результатом 3:2 и вышла в финал турнира, сообщает Zakon.kz.

Аргентинцы быстро открыли счет на второй минуте благодаря пенальти, который уверенно реализовал Арриета. Однако вскоре французский игрок Менендес сравнял счет, удачно пробив со средней дистанции при помощи рикошета. Но уже через несколько минут Клаудино вновь вывел Аргентину вперед после точного удара с левого фланга.

Во втором тайме Франция сумела вновь сравнять счет – Туре оказался точен после сэйва вратаря. Однако на 36-й минуте Арриета снова отличился, реализовав десятиметровый удар после нарушения французов.

Франция пыталась отыграться, используя тактику с пятью полевыми игроками, но упустила несколько моментов. Финальный счет – 3:2 в пользу Аргентины.

Теперь в финале 6 октября Аргентина встретится с Бразилией, а Франция сыграет с Украиной за третье место.

30 сентября сборная Казахстана встретилась с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира – 2024 по футзалу в Узбекистане. Наша сборная проиграла со счетом 1:6.

