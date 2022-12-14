Топ-5 интересных идей, как сделать рождественский венок своими руками
Новогодний венок из шишек
Что нужно:
- ивовые прутья или объемная основа;
- бечевка;
- клеевой пистолет;
- шишки;
- елочные шары;
- сушеная мандариновая кожура;
- ореховая скорлупа;
- фруктовые косточки;
- губка;
- оранжевая краска; белая краска;
- искусственный снег-спрей.
Как делать:
Скрутите прутья в кольцо, как показано на видео. Отрежьте лишнее секатором. В качестве основы можно использовать объемную заготовку – готовую или сделанную своими руками так, как показано в первом способе.
Сделайте сверху петлю из бечевки и закрепите клеем.
Приклейте к венку шишки, шарики, кожуру, скорлупу и косточки. С помощью губки затонируйте венок оранжевой и белой краской. Сбрызните его искусственным снегом.
Новогодний венок из мишуры
Что нужно:
- объемная основа из пенопласта или картона;
- карандаш – опционально;
- широкая мишура;
- канцелярские булавки или скотч;
- ткань – опционально;
- клеевой пистолет, леска или нитки – опционально;
- любые новогодние украшения – опционально.
Как делать:
Если у вас нет подходящей основы, вырежьте кольцо из плотного картона. Если хотите сделать свою заготовку объемной, приклейте к ней бумагу или пленку.
Намотайте сверху мишуру и закрепите ее булавками или скотчем. Если боитесь, что будет видна основа, следует обвить ее подходящей по цвету тканью.
С помощью клея, лески или ниток можно украсить венок елочными игрушками, шишками, лентами или другими элементами декора.
Новогодний венок из ткани или нити
Что нужно:
- объемная основа или картон;
- ткань,
- мешковина,
- бечевка или пряжа;
- ножницы;
- клеевой пистолет;
- канцелярские булавки или скотч – опционально;
- любые новогодние украшения.
Как делать:
Такие венки можно сделать как из объемной, так и из плоской картонной основы.
Если используете ткань или мешковину, нарежьте их широкими полосками. Обмотайте основу, закрепив выбранный материал клеем, булавками или скотчем.
Затем приклейте к венку какие-нибудь украшения. Это могут быть елочные игрушки, искусственные хвойные ветки, новогодний декор и многое другое.
Новогодние венки из помпонов или клубков пряжи
Что нужно:
- пряжа;
- устройство для изготовления помпонов или вилка;
- ножницы;
- клеевой пистолет;
- объемная основа или картон;
- новогодние украшения – опционально.
Как делать:
Из пряжи – лучше разноцветной – сделайте много помпонов. Если они будут разного размера, венок получится интереснее.
В видео выше помпоны делают с помощью специального устройства. Но можно воспользоваться и другими способами.
Аналогичное устройство легко смастерить из картона:
С помощью вилки можно сделать маленькие помпоны:
Не менее красивые получатся без всяких приспособлений, если просто намотать пряжу на пальцы:
Подровняйте края помпонов ножницами. Так они будут более аккуратными и пушистыми. Приклейте их к объемной основе или картонному кольцу. При желании можно украсить венок декоративными предметами.
Новогодний венок из веток
Что нужно:
- ивовые прутья или объемная основа;
- проволока;
- секатор;
- еловые ветки;
- нитки;
- клеевой пистолет – опционально;
- новогодние украшения – опционально.
Как делать:
Если в качестве основы выберете прутья, скрутите их в кольцо и обмотайте проволокой.
Секатором разрежьте крупные еловые ветки на несколько мелких. Прикрепите их к основе с помощью проволоки. При желании сделайте из последней петлю (это необязательно, поскольку венок можно просто подвесить за основу).
Обмотайте нитками ветки, чтобы они не торчали. К венку можно приклеить или прикрутить проволокой украшения, пишет "Лайфхакер".
Эксперты озвучили Топ-10 идей новогодних подарков для детей.
Астрологи рассказали, в чем можно и нельзя встречать Новый год.