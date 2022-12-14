Топ-5 интересных идей, как сделать рождественский венок своими руками

Новогодний венок можно купить не только в магазинах. Его можно сделать своими руками из подручных средств – мишуры, ткани, пряжи, шариков, шишек, еловых веток, бумаги, сообщает Zakon.kz.

Новогодний венок из шишек

Что нужно:

ивовые прутья или объемная основа;

бечевка;

клеевой пистолет;

шишки;

елочные шары;

сушеная мандариновая кожура;

ореховая скорлупа;

фруктовые косточки;

губка;

оранжевая краска; белая краска;

искусственный снег-спрей.

Как делать:



Скрутите прутья в кольцо, как показано на видео. Отрежьте лишнее секатором. В качестве основы можно использовать объемную заготовку – готовую или сделанную своими руками так, как показано в первом способе.

Сделайте сверху петлю из бечевки и закрепите клеем.

Приклейте к венку шишки, шарики, кожуру, скорлупу и косточки. С помощью губки затонируйте венок оранжевой и белой краской. Сбрызните его искусственным снегом.

Новогодний венок из мишуры

Что нужно:

объемная основа из пенопласта или картона;

карандаш – опционально;

широкая мишура;

канцелярские булавки или скотч;

ткань – опционально;

клеевой пистолет, леска или нитки – опционально;

любые новогодние украшения – опционально.

Как делать:



Если у вас нет подходящей основы, вырежьте кольцо из плотного картона. Если хотите сделать свою заготовку объемной, приклейте к ней бумагу или пленку.

Намотайте сверху мишуру и закрепите ее булавками или скотчем. Если боитесь, что будет видна основа, следует обвить ее подходящей по цвету тканью.

С помощью клея, лески или ниток можно украсить венок елочными игрушками, шишками, лентами или другими элементами декора.

Новогодний венок из ткани или нити





Что нужно:

объемная основа или картон;

ткань,

мешковина,

бечевка или пряжа;

ножницы;

клеевой пистолет;

канцелярские булавки или скотч – опционально;

любые новогодние украшения.

Как делать:

Такие венки можно сделать как из объемной, так и из плоской картонной основы.

Если используете ткань или мешковину, нарежьте их широкими полосками. Обмотайте основу, закрепив выбранный материал клеем, булавками или скотчем.

Затем приклейте к венку какие-нибудь украшения. Это могут быть елочные игрушки, искусственные хвойные ветки, новогодний декор и многое другое.

Новогодние венки из помпонов или клубков пряжи





Что нужно:

пряжа;

устройство для изготовления помпонов или вилка;

ножницы;

клеевой пистолет;

объемная основа или картон;

новогодние украшения – опционально.

Как делать:



Из пряжи – лучше разноцветной – сделайте много помпонов. Если они будут разного размера, венок получится интереснее.

В видео выше помпоны делают с помощью специального устройства. Но можно воспользоваться и другими способами.

Аналогичное устройство легко смастерить из картона:

С помощью вилки можно сделать маленькие помпоны:

Не менее красивые получатся без всяких приспособлений, если просто намотать пряжу на пальцы:

Подровняйте края помпонов ножницами. Так они будут более аккуратными и пушистыми. Приклейте их к объемной основе или картонному кольцу. При желании можно украсить венок декоративными предметами.

Новогодний венок из веток

Что нужно:

ивовые прутья или объемная основа;

проволока;

секатор;

еловые ветки;

нитки;

клеевой пистолет – опционально;

новогодние украшения – опционально.

Как делать:

Если в качестве основы выберете прутья, скрутите их в кольцо и обмотайте проволокой.

Секатором разрежьте крупные еловые ветки на несколько мелких. Прикрепите их к основе с помощью проволоки. При желании сделайте из последней петлю (это необязательно, поскольку венок можно просто подвесить за основу).

Обмотайте нитками ветки, чтобы они не торчали. К венку можно приклеить или прикрутить проволокой украшения, пишет "Лайфхакер".

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