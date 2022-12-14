Советы юриста: что делать, если купленный товар оказался бракованным

Как часто бывает так, что, приобретая товар, вы только дома обнаруживаете, что он бракованный? В магазине вас предупредили, что "Товар возврату и обмену не подлежит". Что делать и какие ошибки допускать не стоит советует председатель ПЮК "AdilZanger" филиала города Алматы Жанетта Камелева.

"Предупреждение в магазине о том, что "Товар возврату и обмену не подлежит", является неправомерным. Неважно, где был приобретен товар – в магазине или на рынке, для потребителя действует Закон "О защите прав потребителей", – отмечает эксперт.

По словам Жанетты Камелевой, если товар качественный, но не подошел по размеру, его можно обменять, но при условии, если товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, этикетки, лейблы и он не включен в "Перечень товаров, не подлежащих обмену".

Как и везде, в вопросе доказательств бракованного товара есть свои нюансы, о которых следует знать.

Если на товар не установлен гарантийный срок, то претензии по недостаткам товара могут быть предъявлены потребителем при условии, что недостатки в товаре обнаружились в пределах 24 месяцев со дня покупки, и если более длительные сроки не установлены законодательством РК или договором.



Если брак проявился по истечении срока годности, но в период до 24 месяцев с момента приобретения товара, при условии что он эксплуатировался правильно, то ответственность несет продавец. Однако здесь потребитель должен доказать, что недостатки товара возникли до его покупки.



Если день передачи товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара. Если в дате изготовления товара указаны только месяц и год или только год изготовления товара, то днем его изготовления считается последний день месяца или года.



"Например, на предметы быта, такие как диваны, кресла и пр., срок составляет 24 месяца, на стеллажи, шкафы и т.п. – 18 месяцев. Если вам изготовили мебель по заказу и что-то не устроило по качеству, не нужно подписывать акт выполненных работ, а если подписываете, то обязательно укажите о недостатках товара и согласуйте время для их устранения", – рекомендует эксперт.





Очень часто магазины уценяют товар ввиду незначительных дефектов. Это может быть заводской брак, видимые дефекты упаковки или самого товара. Любые видимые повреждения: сколы, трещины, царапины или потертости являются основанием для уценки товара. Но если товар продается с каким-либо дефектом, то продавец обязан предупредить покупателя об этом.

"Если магазин не указал на ценнике причину уценки и не уведомил покупателя о дефекте, то товар подлежит возврату в установленный законом РК срок", – говорит эксперт.

Топ-7 ошибок, которые совершают покупатели

Довольно часто, по словам Жанетты Камелевой, при приобретении товара потребители не проверяют его на наличие повреждений, а после приобретения не могут доказать, что товар уже был с дефектом.



Покупатели часто совершают и другие ошибки:



купив товар, потеряли чек, подтверждающий покупку именно в этом маркете;

вообще не взяли чек, подтверждающий покупку;

сорвали все лейблы производителя;

не сохранили упаковочный пакет;

обратились к продавцу, когда прошли все установленные законом сроки;

подписали акты выполненных работ.

Что рекомендуется делать в таком случае

При приобретении, например, бытовой техники продавец обязан передать товарный и фискальный чек. Если чек был утерян, вы вправе обратиться к администратору магазина и попросить видеозаписи для установления факта совершения сделки.

Если покупка совершалась онлайн, можно предъявить накладную. Выписка с банковского счета, подтверждающая перевод денежных средств, послужит основанием для вашей правоты. Необходимо обязательно обращаться письменно в магазин во избежание волокиты и пропуска сроков.



Кроме того, на любую бытовую технику существует гарантийный срок. В течение этого срока потребитель вправе обратиться в магазин, настоять на проведении технической диагностики на несоответствие качества и произвести ремонт или потребовать возврат денег.



Если вещь была продана с дефектом, а потребитель не был об этом уведомлен, то можно вернуть товар и получить назад свои деньги. Обмен товара на другой возможен, только если он не был ни разу в употреблении.



"Очень распространенная ошибка, когда потребитель производит оплату неизвестному лицу, например, родственникам (маме, дочери и пр.) продавца. Эта тема очень распространена в интернет-магазинах. Согласно ст. 42.-4 Закона "О защите прав потребителей", клиент, чьи права и законные интересы нарушены, вправе обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю) с претензией об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещения причиненного этими нарушениями убытка (вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) в добровольном порядке", – говорит эксперт.

И здесь крайне важно помнить, что если оплата была произведена не продавцу, а третьему лицу, то, как гласит закон, предъявить претензии за некачественный товар некому.

