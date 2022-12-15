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В Кыргызстане более 200 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане более 200 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа Фото: pixabay
В соседнем Кыргызстане в связи с эпидемической ситуацией на карантин закрыты 204 общеобразовательных учреждения, сообщает Zakon.kz

Как сообщают в Минобразования КР, из них 32 - в Чуйской области, 111 - Таласской области, 3 - Иссык-Кульской области, 6 - Джалал-Абадской области, 12 - Ошской и 40 - в Бишкеке.

Во время карантина обучение будет проводиться в онлайн-формате. На основании приказа Министерства здравоохранения на карантин будут переведены школы и детские сады, которым выдано местным центром санитарно-эпидемиологического надзора заключение о закрытии на карантин.

Отметим, что в стране - 2357 общеобразовательных учреждений.

Ранее со ссылкой на Минздрав КР сообщали, что в стране зарегистрировали случаи заболевания опасным видом гриппа - свиным.

В Госсанэпиднадзоре отметили, что в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ (с октября по апрель, пик — зимой) регистрируют до 200 тысяч пациентов, 65-70 процентов которых — дети до 14 лет.

С октября по настоящее время было исследовано 764 образца от больных, обратившихся за помощью в стационары. Положительный результат на грипп А/H1N1 (свиной) выявили у 34 человек, на грипп В — у 56. В Минздраве пояснили, что вирус типа А вызывает наиболее тяжелые формы гриппа, в отличие от типов В и С, которые переносятся легче.

Симптомы свиного гриппа схожи с симптомами сезонного гриппа, но регистрируемая клиническая картина варьируется в широких пределах — от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии.

Симптомы инфекции, вызванной вирусом A/H1N1, по информации медиков, практически не отличаются от других видов гриппа.

Среди основных признаков болезни:

    •        высокая температура;
    •         насморк и заложенность носа;
    •         покраснение горла, першение или боль в глотке;
    •         сухой кашель, сопровождающийся болью в груди.
    •         ощущение ломоты в теле;
    •         утомляемость, слабость;
    •         учащенное сердцебиение (тахикардия);
    •         головная боль, чаще в лобной части;
    •         боль и жжение в глазных яблоках, светобоязнь, покраснение склер;
    •         одутловатость, бледность лица;
    •         кровотечение из носа;
    •          сонливость, бессонница.

Отличительная особенность свиного гриппа — дискомфорт в области живота, вздутие, диарея. Осложнением является пневмония.

Профилактика респираторных инфекций, как ОРВИ и грипп проводится в 2 видах — специфическая, т.е. вакцинация и неспецифическая.

В целях усиления комплекса профилактических мероприятий и стабилизации заболеваемости среди населения в предстоящем эпидсезоне . Министерством здравоохранения Кыргызской Республики закуплено 82577 доз противогриппозной вакцины «Гриппол плюс».


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