Полезные новогодние советы дали медики

Как сохранить хорошее самочувствие и праздничное настроение рассказали российские врачи-диетологи, сообщает Zakon.kz

Как провести новогоднюю ночь, чтобы потом не было мучительно больно? Врач-диетолог Виктория Егорова считает, что главное не переедать.

Как отметила диетолог, обычно мы ничего не едим в течение дня, занимаясь приготовлением к празднику и непосредственно новогодним меню. И к моменту, когда все собираются за столом, количество съеденного увеличивается в несколько раз. Самый простой выход из ситуации — следить за тем, чтобы 31 декабря в рационе у вас был и завтрак, и обед, и легкие перекусы между ними.

Не садитесь за стол на голодный желудок, выпейте стакан воды, съешьте фрукт или порцию легкого салата перед застольем. Ваш аппетит значительно уменьшится, а в результате и количество съеденного.

В нашем понимании Новый год — это «тазики» салатов. Готовьте столько, сколько в действительности можете съесть, не храните еду целую неделю, от этого она портится, и вкусовые качества ее теряются. А гора салата в салатнице провоцирует вас докладывать его в тарелку снова и снова, опять же приводя к перееданию

Снизить калорийность традиционных салатов можно, заменяя майонез на соус, приготовленный самостоятельно из нежирного йогурта с добавлением любимых специй. Пища на праздничном столе также не должна быть тяжёлой. Лучше всего, если это будут рыбные блюда и морепродукты. Приготовьте больше легких закусок из свежих овощей, зелени и фруктов, заправленных соком лимона или граната, натуральным йогуртом.

Если вы идете в гости — перекусите дома.

Советуем начать новогоднюю трапезу с овощного салата, заправленного растительным маслом. Полезная пищевая клетчатка не только на какое-то время удовлетворит аппетит, но и будет способствовать перевариванию основной пищи. Ешьте медленно, ведь новогодняя ночь длинная, и торопиться некуда.

Алкоголь следует использовать как сопровождение к тостам, а не запивать им еду — для утоления жажды используйте негазированную воду. Потребление воды в достаточном количестве помогает уменьшить аппетит. Избегайте газированных сладких напитков — углекислота, раздражая слизистую оболочку желудка, провоцирует желание поесть еще, даже если вы сыты.

Помните, что алкогольные напитки калорийны, а сладкие — калорийны вдвойне! Но помимо этого, алкоголь обладает свойством повышать аппетит. Так, во время застолья вы можете съесть больше, даже не отдавая себе в этом отчет. Поэтому стоит отказаться от различных коктейлей, сладких вин, ликеров и настоек, а лучшим выбором будет белое и красное сухое вино. Ну а если отказаться от бокала шампанского все-таки не представляется возможным, пусть оно будет сухим или полусухим.

Не смешивайте виноградный алкоголь (вино, шампанское, коньяк) с зерновым (водка, виски, джин) или тростниковым (текила, ром, самбука) — это приведет к выраженной интоксикации.

Не забывайте про физическую активность во время праздничного вечера, это может быть танец, интересная игра, прогулка.