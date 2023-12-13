Нарколог рассказал, как не перепить за новогодним столом

Российский нарколог Даниил Петров дал рекомендации, как предотвратить похмелье и сохранить хорошее самочувствие, сообщает Zakon.kz

По информации Газеты.ru, главный совет, который дал нарколог заранее насыщать организм витаминами и не употреблять алкоголь натощак.

Насытить организм нужно минералами заранее, принимая панангин, а также гепатопротекторы и сорбенты, чтобы начать процесс детоксикации еще до употребления. Принимать эти препараты нужно по схеме, указанной в инструкции, за 2 дня до начала празднования, во время и еще неделю после. Это облегчит интоксикацию и ускорит выведение токсинов.

"Начинать пить на сытый желудок поможет замедлить всасывание алкоголя и предотвратить сильное опьянение", – отметил Петров. Он также посоветовал употреблять алкоголь медленно.

"Здоровый организм полностью перерабатывает 50 мл водки за час. Поэтому, если употреблять алкоголь постепенно, можно избежать сильного опьянения", – пояснил врач.

Еще четыре совета, которые дал Петров:

- не смешивать разные виды алкоголя,

- больше двигаться во время застолья,

- воздержаться от продолжения празднования на следующий день,

- избегать курения.

О том как облегчить похмелье рассказал врач-диетолог Юлия Лементина.

Пейте много воды

Одна из причин, по которой вы чувствуете головную боль, тошноту и головокружение, заключается в том, что алкоголь заставляет ваш организм терять много воды, вызывая обезвоживание. Питьевая вода в течение дня может помочь вам регидратировать и восстановить потерянную воду. Это может значительно улучшить вашу головную боль.

"Хотя мы, вероятно, поймали вас на следующий день, в любое время, когда вы можете сделать это перед сном в ночь, когда вы пили, вы можете уменьшить симптомы похмелья на следующий день".

Имбирный чай – отличное средство против тошноты и рвоты. Его часто используют беременные женщины, когда они страдают от утренней тошноты.



Отказ от кофе может показаться настоящим испытанием, особенно если вы действительно тянете время, но оно того стоит.



"Напитки с кофеином, такие как кофе, на самом деле могут вызвать у вас еще большее обезвоживание и жажду, чем сейчас".

Яйца содержат аминокислоту цистеин, которая расщепляет токсины, из-за которых после употребления вы чувствуете себя неуютно. Помогая очистить организм от остатков токсинов, яйца могут помочь вам почувствовать себя помолодевшим и более энергичным.





