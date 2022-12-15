Поножовщина произошла на автовокзале Павлодара
Фото: unsplash
В Павлодаре на автовокзале двое мужчин устроили поножовщину. Об этом сообщалось в мессенджерах. Корреспонденту Zakon.kz в полиции прокомментировали инцидент.
Видео с описанием "на автовокзале Павлодара была поножовщина" было опубликовано в Telegram-канале tipavlo.
В Telegram-канале polisia.kz отмечается, что данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции города.
"Установлено, что в ходе ссоры 34-летний павлодарец нанес ножевое ранение в ногу своему знакомому – 35-летнему уроженцу Алматинской области. Мужчина госпитализирован", – говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 107 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Обстоятельства и причины устанавливаются.
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