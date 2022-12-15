Поножовщина произошла на автовокзале Павлодара

Фото: unsplash

В Павлодаре на автовокзале двое мужчин устроили поножовщину. Об этом сообщалось в мессенджерах. Корреспонденту Zakon.kz в полиции прокомментировали инцидент.

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