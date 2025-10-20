#АЭС в Казахстане
Происшествия

Поножовщина произошла между школьниками в ЗКО

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 19:16 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области школьный конфликт перерос в поножовщину. Инцидент прокомментировали в Министерстве просвещения (МП) РК и Департаменте полиции (ДП) ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 20 октября 2025 года, в одной из школ Теректинского района. По предварительным данным, после ссоры девятиклассник напал с ножом на старшеклассника.

"Пострадавшему школьнику оказана медицинская помощь, его состояние – стабильное. На месте происшествия работает мобильная группа Управления образования, включая регионального уполномоченного по правам ребенка. Ведется работа с администрацией школы, родителями и учащимися. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 3 "Хулиганство". Подросток, нанесший удар, задержан. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних", – сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова в понедельник.

По ее словам, психологическую помощь всем участникам конфликта оказывают специалисты областного методического психологического центра. Родительские собрания и классные часы запланированы на завтра.

"В школе проведут оценку психологического климата. Будет дана правовая и управленческая оценка действиям и бездействию администрации... Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах – общая, но с должностных лиц ее никто не снимает".Насымжан Оспанова

По предварительным данным, между учащимися возник конфликт на почве личных отношений.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый – несовершеннолетний ученик – задержан и доставлен в отдел полиции".Пресс-служба ДП ЗКО

В полиции отметили, что законные представители несовершеннолетних, причастных к инциденту, будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Материалы также направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих совершению подобных правонарушений. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции Западно-Казахстанской области".Пресс-служба ДП ЗКО

19 октября 2025 года стало известно, что школьник напал на учителя во время осеннего бала в Павлодаре. Подробнее об этом инциденте – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
