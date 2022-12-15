Казахстан одержал вторую победу на МЧМ-2022 по хоккею

Сборная Казахстана до 20 лет вышла победителем во втором матче на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в норвежском городе Аскер, обыграв команду Дании, сообщает Zakon.kz.

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В поединке подгруппы А дивизиона I казахстанцы переиграли молодежь из Дании с крупным результатом 4:0. Счет в этом противостоянии на 7-й минуте открыл Роман Ермак. Во втором периоде команды не отметились шайбами, а в заключительной 20-минутке у казахстанцев дубль оформил Всеволод Логвин и гол в активе Динмухамеда Кайыржана.





Фото: icehockey.kz



Таким образом, после этого успеха сборная Казахстана вышла на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 баллов. Ранее она обыграла Венгрию – 3:2 – и проиграла французам – 0:2. Лидирует в этих состязаниях команда Норвегии с 9-ю очками, за ней – французская дружина (6).

Следующий матч казахстанская молодежка проводит 15 декабря со Словенией.