Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в ликвидации ЧС
Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, соглашение между Казахстаном и Узбекистаном было подписано 6 декабря 2021 года. Документ направлен на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Узбекистана в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий в случае возникновения ЧС на территории одной из сторон".Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин
Ратификация соглашения позволит:
- обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении;
- обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон;
- предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон.
Кроме того, соглашение урегулирует вопросы по запросу оказания помощи и оперативному реагированию на него; упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и условиями их пребывания на территориях государств; ввоза и вывоза спасательных средств и снаряжения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Второе соглашение – между правительствами Казахстана и Туркменистана – было подписано 25 октября 2021 года в Ашхабаде. Целью Соглашения является создание правовой базы для сотрудничества Казахстана и Туркменистана в сфере гражданской защиты.
Ратификация соглашения позволяет:
- обеспечить взаимодействие между компетентными органами сторон;
- обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении;
- осуществлять подготовку специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон;
- обмениваться информацией о предупреждении, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предоставлять по запросу помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон;
- пересекать государственную границу аварийно-спасательными формированиями и ввозить силы и средства в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории сторон.