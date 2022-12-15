Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в ликвидации ЧС

Депутаты Сената ратифицировали два соглашения с правительствами Узбекистана и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, соглашение между Казахстаном и Узбекистаном было подписано 6 декабря 2021 года. Документ направлен на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Узбекистана в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий в случае возникновения ЧС на территории одной из сторон". Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Ратификация соглашения позволит:

обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении;

обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон;

предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон.

Кроме того, соглашение урегулирует вопросы по запросу оказания помощи и оперативному реагированию на него; упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и условиями их пребывания на территориях государств; ввоза и вывоза спасательных средств и снаряжения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Второе соглашение – между правительствами Казахстана и Туркменистана – было подписано 25 октября 2021 года в Ашхабаде. Целью Соглашения является создание правовой базы для сотрудничества Казахстана и Туркменистана в сфере гражданской защиты.

Ратификация соглашения позволяет: