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Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в ликвидации ЧС

Казахстан, Узбекистан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Сената ратифицировали два соглашения с правительствами Узбекистана и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, соглашение между Казахстаном и Узбекистаном было подписано 6 декабря 2021 года. Документ направлен на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Узбекистана в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий в случае возникновения ЧС на территории одной из сторон".Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Ратификация соглашения позволит:

  • обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении;
  • обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон;
  • предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон.

Кроме того, соглашение урегулирует вопросы по запросу оказания помощи и оперативному реагированию на него; упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и условиями их пребывания на территориях государств; ввоза и вывоза спасательных средств и снаряжения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Второе соглашение – между правительствами Казахстана и Туркменистана – было подписано 25 октября 2021 года в Ашхабаде. Целью Соглашения является создание правовой базы для сотрудничества Казахстана и Туркменистана в сфере гражданской защиты. 

Ратификация соглашения позволяет:

  • обеспечить взаимодействие между компетентными органами сторон;
  • обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении;
  • осуществлять подготовку специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон;
  • обмениваться информацией о предупреждении, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • предоставлять по запросу помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон;
  • пересекать государственную границу аварийно-спасательными формированиями и ввозить силы и средства в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории сторон.

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