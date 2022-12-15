Почти все особо тяжкие преступления будет рассматривать суд присяжных в Казахстане

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РК по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, суд присяжных в Казахстане введен с 1 января 2007 года и существует уже 15 лет.

"Это очень значимая мера по развитию нашей судебной системы. Суд присяжных заседателей играет положительную роль в утверждении основных принципов уголовного процесса, равноправия и состязательности сторон, презумпции невиновности. Сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10% от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2%. По делам, подсудным присяжным, качество досудебного расследования намного лучше". Абрашит Жукенов

По его словам, в судебном разбирательстве стороны более активны. Он считает, что суд с участием присяжных заседателей обеспечивает также сближение власти и населения страны. С 2007 по 2009 год присяжные заседатели рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых были предусмотрены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Количество дел в этот период с участием присяжных в год составляло около 50.

"В период с 2010 по 2012 год подсудность суда присяжных была расширена всеми делами об особо тяжких преступлениях. Такой шаг привел к десятикратному увеличению дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, – свыше 300 в год. В июле 2013 года подсудность суда присяжных сужена и на их рассмотрение оставлены лишь дела, влекущие смертную казнь и пожизненное лишение свободы. Такое изменение привело к резкому сокращению числа дел с участием присяжных заседателей – около 50-60 дел в год". Абрашит Жукенов

При этом он сообщил, что со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления. Это свыше 31 состава.

"Настоящим проектом закона предлагается расширить подсудность присяжных заседателей. И с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений". Абрашит Жукенов

В частности, это незаконное изъятие органов и тканей человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, повлекшее смерть двух и более лиц. Также в этом списке незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия, незаконная охота, повлекшая тяжкие последствия. Сюда же относится и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

В целом подсудности суда присяжных будет отнесено свыше 40 составов. Как полагают разработчики, расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества, позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства.

По итогам рассмотрения депутаты поддержали поправки. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства.