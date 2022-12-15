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Спасателям в Казахстане будут доплачивать за ликвидацию сложных ЧС

Спасателям в Казахстане будут доплачивать за ликвидацию сложных чрезвычайных ситуаций Фото: Zakon.kz
Спасателям в Казахстане будут доплачивать за ликвидацию сложных чрезвычайных ситуаций. Об этом в кулуарах Сената заявил глава МЧС Юрий Ильин, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Мы направили письмо об увеличении зарплат наших сотрудников с 1 января следующего года, и как раз там мы предусматриваем дополнительные надбавки за особые сложности работы при ликвидации ЧС. Поэтому, если такие работы будут проводиться на территории Казахстана или за пределами, спасателям будут доплачивать".Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

По словам министра, доплата будет зависеть от должностного оклада сотрудника.  

"Сумма идет в процентных соотношениях должностных окладов. Мы сейчас заявку подали на 20% от должностных окладов. Если мы поднимем должностной оклад выше, то за каждый день работы в среднем (доплата) будет в пределах 30 тыс. тенге, но это за особо сложные работы".Юрий Ильин

15 ноября в кулуарах правительства Юрий Ильин заявил, что с 2023 года зарплаты пожарных в Казахстане увеличатся от 10 до 70%.

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