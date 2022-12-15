В Казахстане утвердили национальный проект, который призван устранить дефицит школьных мест

Постановлением правительства Казахстана от 30 ноября 2022 года утвержден пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Цель Национального проекта – ликвидация аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования. На эту работу отводится 3 года: 2023-2025 годы.



Общий объем финансирования на реализацию проекта составляет 2 606 596 055 тыс. тенге. Эти деньги планируется потратить на строительство и открытие новых школ с комфортными условиями, в том числе:



646 535 206 тыс. тенге планируется выделить из средств Национального фонда;

1 960 060 849 тыс. тенге – за счет средств республиканского бюджета, в том числе:

в 2023 году – 499 999 715 тыс. тенге;

в 2024 году – 1 038 388 534 тыс. тенге;

в 2025 году – 1 068 207 806 тыс. тенге.

Руководителем национального проекта утвержден министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Как ожидается, реализация проекта приведет к следующим результатам:

устранение дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийности в организациях среднего образования путем создания не менее 800 тысяч новых ученических мест (в две смены) в срок до 2026 года;

повышение качества образовательных услуг, в том числе путем устранения дисбаланса (между регионами, между селом и городом) в доступе участников образовательного процесса к оборудованию, лабораториям, интернету, а также создание комфортных условий;

инвестиции в основной капитал по отрасли среднего образования в 2025 году – 109% (% реального роста к уровню 2021 года);

создание к 2026 году за счет строительства объектов среднего образования не менее:

- 60 тысяч временных рабочих мест;

- 41,2 тысячи постоянных рабочих мест.

При строительстве школ планируется применение единого стандарта, обеспечивающего:

полный набор учебного оборудования и мебели;

современный эстетически привлекательный внешний вид школьного пространства (внутреннее оформление) с учетом национального стиля, режима безопасности обучающихся и педагогов, посредством установки видеонаблюдения, звукового оповещения, функции по блокировке дверей и блоков (автоматически при возникновении террористической угрозы);

доступ к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с (wi-fi, внутренние сети Интернет, сервера);

оборудованные рабочие зоны для педагогов в количестве не менее 30% от общего числа педагогов, расположенные в учительских, рекреациях, библиотеках и иных локациях;

адаптацию школьного пространства для детей с особыми образовательными потребностями.

Указывается, что основанием для разработки проекта послужило Послание президента народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным вопросом является состояние системы образования, которое играет решающую роль в повышении потенциала нации, значимым фактором которого является качество среднего образования.

По его словам, каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития, создаваемые государством, администрацией школы, педагогическим коллективом при участии обучающихся и их родителей.

Наиболее актуальным вопросом в сфере среднего образования остается вопрос дефицита ученических мест, в особенности в крупных городах.

Так, за годы независимости сеть школ по стране сократилась на 1,4 тыс. единиц (с 9 тыс. до 7,6 тыс.) в основном за счет сокращения учеников в малокомплектных школах в неперспективных населенных пунктах и закрытия этих школ.

Всего в стране 3,7 млн учеников, из которых 2,2 млн обучаются в школах городов, 1,5 млн – в школах в сельской местности. В 2022 году дефицит ученических мест составил 270 тысяч, из них по городу – 174 тыс. мест, по селу – 96 тыс. мест.