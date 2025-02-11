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Право

В Казахстане построят больше школьных мест по проекту "Комфортная школа", чем планировалось

Школьный кабинет, класс, пустой класс, школа , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 12:07 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство просвещения подготовило поправки в пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

В частности, внесена поправки о том, что будет введено в эксплуатацию до 2026 года не менее 462 000 (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест. 

Ранее планировалось, что будет введено не менее 460 400 ученических мест.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках фактически сформированных сроков завершения строительства школ в 2024 году и соответствующие изменения по проектам города Алматы.

Так, по итогам 2024 года построено 105 школ из 217. В этой связи показатели Нацпроекта приводятся в соответствие с этим фактом.

Также поясняется, что построенный проект школы на 1200 мест в мкр. Шугыла Алматы не отвечает требованиям Нацпроекта (площади кабинетов, спортивные залы, расположение стадиона и технологическое оборудование).

В связи с чем проводится замена проект строительства школы в мкр. Шугыла на 1 200 мест на проект школы в мкр. Алгабас на 2000 мест. Доплата разницы будет производится из местного бюджета. 

Как ожидается, реализация проекта позволит:

  • устранить дефицита ученических мест, трехсменное обучение и аварийность в организациях среднего образования путем создания не менее 462 000 новых ученических мест (в две смены) в срок до 2026 года;
  • повысить качество образовательных услуг, в том числе путем устранения дисбаланса (между регионами, между селом и городом) в доступе участников образовательного процесса к оборудованию, лабораториям, Интернету, а также создание комфортных условий;
  • инвестиции в основной капитал по отрасли среднего образования в 2025 году составят 09 % (% реального роста к уровню 2021 года);
  • создать к 2026 году за счет строительства объектов среднего образования не менее:

- 21,6 тысячи временных рабочих мест;

- 31 тысячи постоянных рабочих мест.

Документ размещен на сайте "Отрытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.

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Ранее сообщалось, что правительство сократило финансирование нацпроекта "Комфортная школа".

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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