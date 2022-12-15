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В Казахстане увеличат стипендии в вузах

В Казахстане увеличат стипендии в вузах Фото: Zakon.kz
В Казахстане стипендия студентов вузов будет увеличена в два раза до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования информирует о том, что всем студентам будет обеспечен доступ к мировым цифровым ресурсам, необходимым для получения образования. 

"По итогам проведенной работы были отобраны актуальные курсы для включения в образовательные программы. Был составлен список из 654 курсов Coursera и 650 образовательных программ, и он может применяться к 1500 предметам. Министерство науки и высшего образования

Также при строительстве студенческих общежитий ведется работа по совершенствованию действующего механизма государственно-частного партнерства путем сокращения сроков размещения государственного заказа с восьми до шести лет и увеличения размера государственного заказа на одно место в общежитии с 122 МРП до 195 МРП, для города Алматы – с 144 МРП до 230 МРП.

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Анастасия Стативкина
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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