С 1 сентября студентам в Казахстане увеличат размер стипендий
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов 20 мая 2025 года на заседании правительства сообщил, что с 1 сентября будет увеличен размер стипендий для студентов, передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что размер стипендий составит:
- для бакалавриата – 52 372 тенге,
- магистратуры – 117 098 тенге,
- докторантуры – 262 500 тенге.
То есть, как пояснил вице-министр, размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры – в 1,75 раза.
"Активно ведутся работы по инфраструктурным проектам. На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году. Хочу отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате", – сказал Талгат Ешенкулов.
Все, что нужно знать студентам в 2025 году о стипендиях в вузах Казахстана, можно прочитать здесь.
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