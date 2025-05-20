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Финансы

С 1 сентября студентам в Казахстане увеличат размер стипендий

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 10:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов 20 мая 2025 года на заседании правительства сообщил, что с 1 сентября будет увеличен размер стипендий для студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что размер стипендий составит:

  • для бакалавриата – 52 372 тенге,
  • магистратуры – 117 098 тенге,
  • докторантуры – 262 500 тенге.

То есть, как пояснил вице-министр, размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры – в 1,75 раза.

"Активно ведутся работы по инфраструктурным проектам. На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году. Хочу отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате", – сказал Талгат Ешенкулов.

Все, что нужно знать студентам в 2025 году о стипендиях в вузах Казахстана, можно прочитать здесь.

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Бауыржан Муканов
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