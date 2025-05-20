С 1 сентября студентам в Казахстане увеличат размер стипендий

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов 20 мая 2025 года на заседании правительства сообщил, что с 1 сентября будет увеличен размер стипендий для студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что размер стипендий составит:

для бакалавриата – 52 372 тенге,

магистратуры – 117 098 тенге,

докторантуры – 262 500 тенге.

То есть, как пояснил вице-министр, размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры – в 1,75 раза.

"Активно ведутся работы по инфраструктурным проектам. На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году. Хочу отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате", – сказал Талгат Ешенкулов.

Все, что нужно знать студентам в 2025 году о стипендиях в вузах Казахстана, можно прочитать здесь.