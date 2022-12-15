Из-за нехватки электроэнергии в Казахстане вводят ограничения

Системный оператор Единой электроэнергетической системы Казахстана объявил аварийный режим по Северной, Южной, а также Западной зоне энергосистемы, с вводом ограничений потребления электричества для крупных промышленных предприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации KEGOC, в декабре произошло значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана.

7 декабря зафиксировали исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт. При этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

При таких высоких нагрузках национальная электрическая сеть, которую эксплуатирует KEGOC, работала в штатном режиме.

"Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях РК. В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять аварийный режим по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями". Пресс-служба АО "KEGOC"

Как отметили в компании, при этом полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для системного оператора является приоритетом.