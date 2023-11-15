Как будут определять дефицит и профицит электроэнергии в Казахстане

Министерство энергетики обновило правила определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах обновлены понятия:

система балансирующего рынка – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для подачи субъектами оптового рынка электрической энергии заявок на покупку и заявок на продажу, формирования суточного графика производства-потребления электрической энергии, определения объемов централизованных торгов электрической энергией для цифровых майнеров, определения объемов централизованных торгов электрической энергией для энергопроизводящих организаций, внесения согласованных системным оператором корректировок утвержденного суточного графика, формирования фактических значений производства-потребления электрической энергии субъектов оптового рынка электрической энергии, расчета почасовых дисбалансов электрической энергии, расчета почасовых цен купли-продажи электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, а также почасовых цен покупки (продажи) балансирующей электроэнергии и покупки (продажи) отрицательных дисбалансов

– аппаратно-программный комплекс, предназначенный для подачи субъектами оптового рынка электрической энергии заявок на покупку и заявок на продажу, формирования суточного графика производства-потребления электрической энергии, определения объемов централизованных торгов электрической энергией для цифровых майнеров, определения объемов централизованных торгов электрической энергией для энергопроизводящих организаций, внесения согласованных системным оператором корректировок утвержденного суточного графика, формирования фактических значений производства-потребления электрической энергии субъектов оптового рынка электрической энергии, расчета почасовых дисбалансов электрической энергии, расчета почасовых цен купли-продажи электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, а также почасовых цен покупки (продажи) балансирующей электроэнергии и покупки (продажи) отрицательных дисбалансов дефицит электрической энергии – отсутствие технической возможности у энергопроизводящих организаций РК (в том числе генерирующих мощностей установок, находящихся в резерве) выработки электрической энергии в объемах, достаточных для полного удовлетворения потребности экономики и населения РК в электрической энергии;

– отсутствие технической возможности у энергопроизводящих организаций РК (в том числе генерирующих мощностей установок, находящихся в резерве) выработки электрической энергии в объемах, достаточных для полного удовлетворения потребности экономики и населения РК в электрической энергии; профицит электрической энергии – наличие технической возможности у энергопроизводящих организаций РК (с учетом генерирующих мощностей установок, находящихся в резерве) выработки электрической энергии в объемах, превышающих фактическую потребность экономики и населения РК.

Как будут определять дефицит и профицит электроэнергии на предстоящий месяц

Правилами определен порядок определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана на предстоящий месяц.

Так, системный оператор расчетным путем для каждого часа определяет техническую возможность по обеспечению всех регионов Казахстана электрической энергией с учетом генерирующих мощностей установок, находящихся в резерве.

При этом прогнозный дефицит и профицит электрической энергии в ЕЭС Казахстана и ее частях определяется системным оператором на основании:

утвержденных графиков ремонтов генерирующего оборудования энергопроизводящих организаций РК, учитывая наличие технологических ограничений по выработке электрической энергии на электростанциях;

утвержденных графиков ремонтов электросетевых объектов Национальной электрической сети;

пропускной способности линий электропередачи, связывающих энергодефицитные регионы с энергоизбыточными узлами генерации;

отсутствия электрических связей между отдельными частями ЕЭС Казахстана;

планируемых почасовых объемов производства и (или) потребления электрической энергии субъектами оптового рынка электрической энергии на предстоящий месяц;

заявок на покупку и заявок на продажу электрической энергии, поданных субъектами оптового рынка электрической энергии в системе балансирующего рынка при формировании суточного графика производства-потребления электрической энергии.

Прогнозный дефицит и профицит электрической энергии в ЕЭС Казахстана и ее частях корректируется системным оператором на основании технической возможности электрических сетей по условиям обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана и ее частей.

Субъекты оптового рынка электрической энергии, за исключением оператора рынка централизованной торговли и единого закупщика электрической энергии, не позднее 20 числа каждого месяца, предшествующего планируемому, через систему балансирующего рынка предоставляют системному оператору планируемые почасовые объемы производства или потребления электрической энергии на предстоящий месяц.

Если в указанные сроки информация не будет предоставлена, планируемые почасовые объемы производства и (или) потребления электрической энергии на предстоящий месяц рассчитываются системным оператором на основании статистической информации по производству и потреблению электрической энергии данного субъекта за месяц, предшествующий планируемому.

Как будут определять дефицит и профицит электроэнергии на сутки

Правилами регламентирован порядок подтверждения системным оператором дефицита и профицита электрической энергии при формировании суточного графика.

Системный оператор на основании поданных заявок на покупку электрической энергии и заявок на продажу электрической энергии формирует и утверждает суточный график производства-потребления электрической энергии.

В часы, в которых объемы покупки электрической энергии, указанные в заявках на покупку, превышают объемы продажи электрической энергии, определяется дефицит электрической энергии.

Единый закупщик, энергоснабжающие организации и цифровые майнеры, планирующие приобретение электрической энергии, производимой за пределами РК, подают заявки в системе балансирующего рынка.

В свою очередь, системный оператор при подтверждении (определении) дефицита, рассматривает возможность приобретения электрической энергии, производимой за пределами РК. В случае профицита электроэнергии такие заявки отклоняются.

При подтверждении системным оператором онлайн заявки на приобретение электрической энергии, производимой за пределами РК, объемы импортируемой электрической энергии включаются в суточный график.

Системный оператор корректирует заявку Единого закупщика на экспорт электрической энергии в системе балансирующего рынка в режиме реального времени в следующих случаях:

наличия режимных ограничений по пропускной способности линий электропередачи в планируемом сечении экспорта электрической энергии и (или) в схеме выдачи электрической энергии с шин энергопроизводящей организации;

превышения заявленного объема экспортируемой электрической энергии над величиной ее дефицита в пределах объема внутреннего потребления ЕЭС Казахстана.

Системный оператор отклоняет заявку Единого закупщика на экспорт электрической энергии в системе балансирующего рынка в режиме реального времени в следующих случаях:

отсутствия технической возможности в передаче электроэнергии за пределы Республики Казахстан, в том числе во время ремонтных работ и (или) в режиме изолированной работы ЕЭС Казахстана;

наличия дефицита электрической энергии в ЕЭС Казахстана или ее частях, величина которого превышает величину поставки за пределы РК.

При подтверждении системным оператором онлайн заявки на продажу электрической энергии за пределы Казахстана, объемы экспортируемой электрической энергии включаются в суточный график.

Приказ вводится в действие 25 ноября 2023 года.