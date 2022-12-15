Доллар и рубль подешевели на торгах 15 декабря
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,24 тенге (-0,15).
Средневзвешенный курс китайского юаня также продолжает снижаться – 67,22 тенге (-0,06).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 499,49 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469-472 тенге, евро – по 497-503 тенге, российские рубли – по 7,1-7,27 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,74% и составила 82,09 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,98%, до 76,52 долларов за баррель.