Стало известно, сколько кандидатов претендуют на одно депутатское место в Сенате

В Центральную избирательную комиссию РК представлены данные о кандидатах в депутаты Сената Парламента, выдвижение которых завершилось 14 декабря, выдвинуто 130 человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, согласно календарному плану, выдвижение кандидатов в депутаты Сената завершилось 14 декабря в 18:00.

"В период с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента. Таким образом, конкурентность составляет более чем шесть человек на одно депутатское место. В разрезе регионов наибольшее количество кандидатур выдвинуто в области Абай, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях – по восемь кандидатов, в городах Астана, Алматы – по 10 кандидатов, наименьшее количество претендентов по пять – в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, в городе Шымкенте – шесть претендентов". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

По его словам, практически все кандидаты – самовыдвиженцы, по крайней мере все 130 претендентов самостоятельно подали заявления, но позднее выдвижение трех из них поддержали местные маслихаты.

Средний возраст претендентов – 50,5 лет, самому молодому 30 лет, он из Актюбинской области, самому старшему – 74 года, выдвинут в Западно-Казахстанской области. Четверть выдвинувшихся претендентов – это женщины, 33 – человека из 130.

Информацию по качественному составу, а также поименный список всех выдвинувшихся разместят на сайте Центральной избирательной комиссии РК.

Процедура регистрации кандидатов завершится в 18:00 24 декабря.