Более 578 тысяч студентов обучаются в вузах Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2022-2023 учебного года в 116 казахстанских вузах обучаются 578,2 тыс. студентов, из которых женщины – 308,6 тыс. человек, или 53,4%, сообщает Zakon.kz.

При этом по очной форме обучается 98,5% студентов, по заочной – 0,7% и вечерней – 0,8%. В государственных организациях высшего и послевузовского образования обучается 21,7% человек, в частных организациях – 77,5%, иностранных – 0,7%.

По программам высшего образования в отчетном учебном году по государственному образовательному гранту обучается 213,4 тыс. человек, или 36,9%, платные образовательные услуги получают 364,9 тыс. человек, или 63,1% от общего числа обучающихся.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, в 2022-2023 учебном году ряды студентов пополнили 163,5 тыс. человек, из которых женщины – 86,2 тыс. человек, или 52,7%. Большая часть из них окончили среднюю школу (68,6%), на базе технического и профессионального образования поступили 20,2% и на базе высшего образования – 11,2%.

В этом учебном году число принятых студентов из стран СНГ составило 11,1 тыс. человек, или 1,9%, 11,4 тыс. человек, или 2%, приехали из стран дальнего зарубежья. Наибольшее число обучающихся студентов прибыли из Узбекистана (1,4%) и Индии (1,3%), из стран дальнего зарубежья – 1,2%, доля казахстанских студентов составляет 96,1%.

При этом 295,1 тыс. человек являются иногородними студентами, из которых 24,8% проживают в общежитиях, а 40% нуждаются в них.

Посчитали статистики и преподавателей. Так, на начало 2022-2023 учебного года в организациях высшего и послевузовского образования республики работают 36,4 тыс. преподавателей, из них магистры составили 39%, кандидаты наук – 29%, доценты – 13%, доктора философии (PhD) – 10%, доктора наук – 7%, профессора – 6% и доктора по профилю – 1%.



Всего в Казахстане в текущем учебном году действует 116 организаций высшего и послевузовского образования, из которых 105 организаций осуществляют подготовку магистрантов, 73 организации – подготовку докторантов и 18 организаций – подготовку слушателей резидентуры.

При этом в частной собственности находятся 72,4% организаций, в государственной – 25,9%, в иностранной – 1,7%.