Нацбанк: Во всех регионах цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы

Начальник управления мониторинга реального сектора ДДКП Нацбанка Игорь Осипов сообщил, что в ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась и составила 19,6% (в октябре – 18,8%), передает Zakon.kz.

По его словам, годовая инфляция ускорилась в 19 регионах страны, и только в одном регионе (Абайская область) осталась неизменной – на уровне 19,5%.

При этом наибольшая годовая инфляция зафиксирована в Мангистауской области (23,8%), в Астане (22,6%) и Акмолинской области (21,0%).

Как отметили в Нацбанке, темпы роста цен на продукты в ноябре увеличились до 24,1% (в октябре – 23,1%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Мангистауской области (31,4%).

Вместе с тем темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 18,6% (в октябре – 17,9%).

Максимальное значение инфляции зафиксировано в Астане (28,8%), минимальное – в Алматинской области (15,8%).

Цены на платные услуги в ноябре повысились на 14,1%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (18%), значительно ниже – в Актюбинской области (10,8%).

"При этом месячная инфляция в ноябре составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,8%). Во всех регионах цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы". Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

Из регионов самая высокая месячная инфляция отмечена в Акмолинской области (2%).

