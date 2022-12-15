Пожар на ТЭЦ-1 в Семее: восстановительные работы продолжаются

В Семее продолжаются восстановительные работы после пожара на ТЭЦ-1, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 18:00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 МО бесперебойно подано около 23 тонн угля в котлоагрегаты.

Как отметили в МЧС РК, работы продолжаются.

Восстановительные работы сгоревшего электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1 и РЭС Семея. Наружная температура воздуха -26 С. Пресс-секретарь МЧС РК Руслан Иманкулов

В ночь на 15 декабря произошел пожар на тепловой электростанции №1 в Семее. Спасатели и военнослужащие в ручном режиме подают уголь на ТЭЦ.

