В Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар

В ночь на 15 декабря 2022 года пожар произошел на тепловой электростанции №1 в Семее. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, спасатели и военнослужащие в ручном режиме подают уголь на ТЭЦ.

По данным ведомства, загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров на ТЭЦ-1 произошло в 00:34.

Фото: пресс-служба МЧС РК



"В 1:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10:00 военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК



Обновлено в 12:40

В ГКП "Теплокоммунэнерго" уточнили, что возгорание, которое произошло на первом транспортере системы топливоподачи ТЭЦ-1, "привело к выходу из строя силовых фидеров топливоподачи, мазутного хозяйства" и "снижению параметров теплоносителя путем снижения нагрузки на котлах".





"Последствия устраняются силами ГКП "Теплокоммунэнерго" и бригадой АО "ОЭСК". В данный момент в работе котел №2, в растопке – котел №1. Также один котел в работе на мазуте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российском Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Площадь возгорания составила примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.