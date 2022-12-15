В Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар
По данным ведомства, загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров на ТЭЦ-1 произошло в 00:34.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"В 1:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10:00 военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Обновлено в 12:40
В ГКП "Теплокоммунэнерго" уточнили, что возгорание, которое произошло на первом транспортере системы топливоподачи ТЭЦ-1, "привело к выходу из строя силовых фидеров топливоподачи, мазутного хозяйства" и "снижению параметров теплоносителя путем снижения нагрузки на котлах".
"Последствия устраняются силами ГКП "Теплокоммунэнерго" и бригадой АО "ОЭСК". В данный момент в работе котел №2, в растопке – котел №1. Также один котел в работе на мазуте", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в российском Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Площадь возгорания составила примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.