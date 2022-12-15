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В Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар

В Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 15 декабря 2022 года пожар произошел на тепловой электростанции №1 в Семее. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, спасатели и военнослужащие в ручном режиме подают уголь на ТЭЦ.

По данным ведомства, загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров на ТЭЦ-1 произошло в 00:34.

В Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В 1:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10:00 военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме".Пресс-служба МЧС РК
В Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

Обновлено в 12:40

В ГКП "Теплокоммунэнерго" уточнили, что возгорание, которое произошло на первом транспортере системы топливоподачи ТЭЦ-1, "привело к выходу из строя силовых фидеров топливоподачи, мазутного хозяйства" и "снижению параметров теплоносителя путем снижения нагрузки на котлах".


"Последствия устраняются силами ГКП "Теплокоммунэнерго" и бригадой АО "ОЭСК". В данный момент в работе котел №2, в растопке – котел №1. Также один котел в работе на мазуте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российском Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Площадь возгорания составила примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.

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