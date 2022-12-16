Женщине вместо обуви привезли коробку с марихуаной в Абайской области
Фото: polisia.kz
Женщина заказала обувь, но вместо пары сапог в коробке оказалась марихуана, передает Zakon.kz.
Сообщение о странной посылке поступило на канал "102" Урджарского отдела полиции
2 декабря.
Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили, что чуть позже с ней связался получатель коробки, и пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские устроили засаду.
34-летний безработный житель райцентра был задержан. В ходе обыска дома злоумышленника изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке.
Экспертиза показала, что неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана, весом 72,2 кг. В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников злоумышленника. Пресс-служба ДП Абайской области
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статье 297 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.
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