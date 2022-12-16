Хорватия войдет в Шенгенскую зону

Фото: pixabay

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что утверждено вступление в Шенген Хорватии, сообщает Zakon.kz

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