Хорватия войдет в Шенгенскую зону
Фото: pixabay
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что утверждено вступление в Шенген Хорватии, сообщает Zakon.kz
По информации ТАСС главы государств и правительств Евросоюза также выразили надежду, что Болгария и Румыния смогут сделать это в течение 2023 года.
"Мы подтвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. И надеемся, что Болгария и Румыния вступят в Шенген в течение 2023 года".Глава Евросовета Шарль Мишель
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