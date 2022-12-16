Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Хорватия войдет в Шенгенскую зону

Хорватия войдет в Шенгенскую зону Фото: pixabay
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что утверждено вступление в Шенген Хорватии, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС главы государств и правительств Евросоюза также выразили надежду, что Болгария и Румыния смогут сделать это в течение 2023 года. 

"Мы подтвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. И надеемся, что Болгария и Румыния вступят в Шенген в течение 2023 года".Глава Евросовета Шарль Мишель

Читайте также

В 2023 году ЕС предоставит помощь Украине в 18 млрд евро

Вучич наконец передаст запрос НАТО на размещение в Косово до тысячи военных

Минобороны Великобритании начало расследование против собственных войск

Елена Вебер
Евросоюз Хорватия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
Россияне бегут от мобилизации и переезжают в Алматы
Россиянин о Казахстане: Это слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда
когда необходимо оплатить налог на транспорт
Когда истекает срок уплаты налога на транспорт
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления