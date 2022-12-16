В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости

В Алматы на площади Республики прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, сообщает Zakon.kz.

В этом году Казахстан отмечает 31 годовщину независимости страны.





Фото: Zakon.kz



В Алматы на торжественную церемонию собралось примерно 200 человек, среди которых сотрудники акимата, госорганов и представители общественности.





Фото: Zakon.kz







Мероприятие началось с минуты молчания.





Фото: Zakon.kz











Фото: Zakon.kz



В торжественной церемонии принял участие аким города Ерболат Досаев.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz





