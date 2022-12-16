В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости
Фото: Zakon.kz
В Алматы на площади Республики прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, сообщает Zakon.kz.
В этом году Казахстан отмечает 31 годовщину независимости страны.
Фото: Zakon.kz
В Алматы на торжественную церемонию собралось примерно 200 человек, среди которых сотрудники акимата, госорганов и представители общественности.
Фото: Zakon.kz
Мероприятие началось с минуты молчания.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В торжественной церемонии принял участие аким города Ерболат Досаев.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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