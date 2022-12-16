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В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости

в Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости Фото: Zakon.kz
В Алматы на площади Республики прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, сообщает Zakon.kz.

В этом году Казахстан отмечает 31 годовщину независимости страны.


возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz

В Алматы на торжественную церемонию собралось примерно 200 человек, среди которых сотрудники акимата, госорганов и представители общественности.

возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz


Мероприятие началось с минуты молчания.

возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz



возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz

В торжественной церемонии принял участие аким города Ерболат Досаев.


возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz


возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz


возложение цветов в Алматы к монументу Независимости

Фото: Zakon.kz

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Лариса Черненко
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