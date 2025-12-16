Церемония возложения цветов к монументу Независимости прошла в Алматы
Фото: Zakon.kz
16 декабря 2025 года в южной столице в честь Дня Независимости прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", сообщает Zakon.kz.
В памятном мероприятии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Церемония завершилась исполнением гимна Казахстана в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.
Материал по теме
День Независимости празднуют казахстанцы
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript