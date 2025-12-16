Церемония возложения цветов к монументу Независимости прошла в Алматы

Фото: Zakon.kz

16 декабря 2025 года в южной столице в честь Дня Независимости прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", сообщает Zakon.kz.

В памятном мероприятии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Церемония завершилась исполнением гимна Казахстана в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Материал по теме День Независимости празднуют казахстанцы Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

