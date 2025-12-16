#Казахстан в сравнении
События

Церемония возложения цветов к монументу Независимости прошла в Алматы

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
16 декабря 2025 года в южной столице в честь Дня Независимости прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", сообщает Zakon.kz.

В памятном мероприятии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Церемония завершилась исполнением гимна Казахстана в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 12:00
День Независимости празднуют казахстанцы

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
