На телеканале "Алматы" вышла 3 серия фильма "Трагический Қаңтар: Над пропастью"

В преддверии годовщины трагического января на Almaty TV вышла третья часть 5-серийного документального фильма в жанре журналистского расследования о большой трагедии, ставшей настоящим испытанием для всей страны, сообщает Zakon.kz.

В фильме представлены ранее неизвестные факты и эксклюзивные интервью участников, очевидцев, пострадавших и экспертов. Кроме того, авторы постарались воссоздать подробную хронологию протестов, вылившихся в кровавые беспорядки и ужасные погромы.

Так, в одном из эпизодов в фильме показано, как практически в боевых условиях врачи городской больницы №7 проводили операции, не отвлекаясь на звуки выстрелов и взрывов.

"Вокруг больницы были непонятные люди, они были вооружены. Препятствовали нам, чтобы в больницу попасть. Дежурная смена, не все могли попасть, потому что не пускали никого", – рассказывает заместитель главного врача ГКБ №7 Камбар Байжигитов.

По его словам, медикам приходилось работать в условиях страха за свою и жизнь около двухсот пациентов. Находясь на рабочем месте, Камбар Байжигитов видел, как утром шестого числа неизвестные заблокировали проезд по проспекту Райымбека и захватили одну из автозаправок, на территорию которой запускали только машины без номеров.

"Мы уже слышали выстрелы, какие-то взрывы. Вокруг клиники бочки горели. Было разбито несколько окон. Железная решетка приемного отделения. Первый этаж. Осаждали клинику. Вокруг по периметру клиники толпа все эти дни была. Было, конечно, страшно. Несколько выстрелов было сделано в сторону нашего приемного покоя. До сих пор есть следы. Автоматная очередь. И реанимация, где лежал пациент, туда пуля попала", – отмечает он.

Среди потока новостей в те дни выделяется убийство известного режиссера и основателя "казахского хип-хопа" Сакена Битаева. О том, при каких обстоятельствах погиб музыкант, спустя месяцы поведала его супруга.

По рассказу Гульбакыт Баекеновой-Битай, вечером пятого числа в разгар беспорядков после работы она выехала в город, чтобы найти мужа – он был на съемках. То, что она увидела на улицах города, повергло ее в шок.

Повсюду полыхали полицейские патрули и "реанимобили", на дорогах толпы строили баррикады и поджигали мусорные баки. Но больше всего она запомнила встречу с вооруженными мужчинами на пересечении проспектов Абая – Сейфуллина. Об этой истории ранее она предпочитала молчать, но спустя время решила все рассказать.

"Около меня остановилась машина. Я случайно посмотрела в ту сторону. Смотрю, а там сидит человек худощавого телосложения, не казах, взрослый мужчина, где-то 40-45 лет. Я увидела человека, который выглядел так, как будто недавно сбрил густую бороду. Я еще подумала, разве в такое трудное время есть время бриться. В какой-то момент опустилось второе стекло, и я увидела у них в руках несколько автоматов. У впереди сидящего человека в руках был автомат, у тех, кто сидел сзади, тоже были автоматы", – с ужасом вспоминает женщина.

В тот момент Гульбакыт подумала, что ее застрелят, но вооруженные люди поехали в другую сторону. Дозвонившись до супруга, она узнала, что он находится на площади. После чего они встретились уже дома. В районе десяти часов вечера пятого января из любопытства Сакен Битаев вместе с другом на личном авто поехали в район Департамента полиции, где шли бои. На улице Масанчи путь им преградила толпа.

"Тогда же туман густой стоял. Припарковав авто, они опустили сиденья, чтобы их не было видно, спрятали телефоны и ждали, чтобы те люди прошли. В этот момент они подошли и посмотрели в окно, и потребовали, чтобы они вышли из машины. Тогда Сакен сказал своему другу: "Поехали, заводи машину, поехали". Но как только они попытались развернуться на парковке, чтобы выехать, по их автомобилю открыли огонь. Выстрелил кто-то из мародеров. В машину попали четыре пули, и все пришлись в сторону Сакена", – рассказывает Гульбакыт.

У Сакена Битаева остались трое детей – две девочки и сын, которого Гульбакыт родила спустя несколько месяцев после гибели мужа. Он так и не узнал, что у него будет наследник.

Как отмечает автор фильма Ильзат Акчурин, в те роковые дни многие потеряли своих родных, близких и друзей. Всем телеканалом они оплакивали и своего коллегу – Муратхана Базарбаева. Трагедия произошла поздно вечером шестого января около музея и резиденции, которая ранее была захвачена и подожжена вооруженными группами. Неизвестные открыли огонь по служебному автомобилю, когда съемочная группа "Almaty TV" сопровождала кортеж акима Алматы, который выехал, чтобы оценить масштабы разрушений. В момент стрельбы в салоне находились и два телеоператора – Арсен Сандыбаев и Диаскен Байтибаев, который был ранен и потерял два пальца.

Под обстрел в тот день попала и служебная машина акима Наурызбайского района Санжара Тогай. Его автомобиль буквально изрешетили пулями. Он получил тяжелое ранение в голову, но при помощи коллег выбрался из зоны боевых действий.

"В двигатель попала пуля. Заглохший автомобиль начал скатываться назад и проехал по моей ноге. Я сделал пару шагов и упал. Мне помогли коллеги, мы через "Самал" дошли до аль-Фараби. В тот момент я не чувствовал, что у меня сломана нога, что я ранен в голову", – вспоминает Санжар Тогай.

В фильме также рассказывается, как удалось взять под контроль аэропорт Алматы, который ранее был захвачен вооруженными группами. Как отмечает эксперт в области безопасности и военный политолог из Грузии Вахтанг Маисая, взятие военными стратегического объекта переломило ситуацию и не дало стране упасть в пропасть.

"Те силы, которые управляли этим неуправляемым хаосом, захватывая аэропорт Алматы, имели конкретный и четкий план для того, чтобы получить помощь извне в виде наемников или, может, криминальных структур", – считает специалист.

С мнением о том, что за организацией январских событий могли стоять определенные силы, также согласен глава Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

"Это вписывается в тезисы, которые мы слышали. Люди, которые тесно связаны со спецслужбами, могли спровоцировать или организовать эти события. Это логично, если учесть, что ваш новый президент ведет открытую политику в отношении реформ, которая ставит под сомнение наследие прошлой власти. Новый президент ведет реформы на институциональном уровне – я имею в виду изменения в Конституции и изменение президентского мандата", – заключил французский эксперт.









Премьера четвертой серии пройдет в следующий четверг на телеканале "Алматы".