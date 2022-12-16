День вывода советских войск из Афганистана хотят сделать праздничным днем в Казахстане
В частности, перечень праздничных дат предлагается дополнить двумя датами:
- День органов по финансовому мониторингу Республики Казахстан – 28 января;
- День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 декабря.
Как поясняется, установление профессионального праздника органов по финансовому мониторингу направлено на объединение сотрудников и работников в общую команду, а также на причастность к общему делу, повышению значимости выполняемой работы.
В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.
В военном конфликте в Афганистане приняли участие 22 296 казахстанцев. Сейчас в Казахстане проживают более 15 тысяч воинов-интернационалистов.