Почти 110 тысяч автомобилей купили казахстанцы с начала года
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре 2022 года в Казахстане было продано 11 402 легковых автомобиля и легкой коммерческой техники, а также 844 единиц грузовиков и автобусов.
Рост по сравнению с ноябрем прошлого года составляет 22,2%. Если сравнивать за год, то результат одиннадцати месяцев на 2,9% превышает показатели прошлого года – 109 990 проданных автомобилей (106 867 ед. за январь-ноябрь 2021 года).
В ассоциации отмечают, что перераспределение рыночных долей, связанное с проблемами поставок автомобилей, собранных в России, продолжается. Доля локализованных в РК автомобилей по-прежнему растет, в то же время автомобили китайских брендов наращивают свое присутствие в Казахстане. Четыре из десяти самых продаваемых марок автомобилей в ноябре – из Китая.
В АКАБ также определили десятку самых популярных моделей авто в ноябре:
- Chevrolet – продано 3127 авто (+39,4% к ноябрю прошлого года).
- Hyundai – 3083 проданных авто (+249%).
- Kia – 1718 ед. (+86,9%).
- Chery – 767 ед. (автомобили появились в декабре 2021 года).
- Toyota – 698 авто (-46%).
- EXEED – 369 ед. (старт продаж – в апреле 2022 года).
- JAC – 351 авто (+19,8%).
- Haval – 258 ед. (+23,4%).
- Lada – 197 ед. (-86,7%).
- Lexus – 174 авто (+13,7%).
Всего же по итогам 11 месяцев с долей рынка 27,95% лидирует Chevrolet – 30 749 ед. (+13,1%), Hyundai с долей 23,2% – на второй строчке (25 518 ед.; +25,5%) тройку замыкает Kia – 12 853 ед. (+46,5%) – 11,7% рынка.