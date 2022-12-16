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Почти 110 тысяч автомобилей купили казахстанцы с начала года

почти 110 тысяч автомобилей купили казахстанцы за 11 месяцев Фото: akorda.kz
Автомобильный рынок в январе-ноябре 2022 года вырос на 2,9%, за 11 месяцев казахстанцы приобрели 109 990 новых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре 2022 года в Казахстане было продано 11 402 легковых автомобиля и легкой коммерческой техники, а также 844 единиц грузовиков и автобусов.

Рост по сравнению с ноябрем прошлого года составляет 22,2%. Если сравнивать за год, то результат одиннадцати месяцев на 2,9% превышает показатели прошлого года – 109 990 проданных автомобилей (106 867 ед. за январь-ноябрь 2021 года).

В ассоциации отмечают, что перераспределение рыночных долей, связанное с проблемами поставок автомобилей, собранных в России, продолжается. Доля локализованных в РК автомобилей по-прежнему растет, в то же время автомобили китайских брендов наращивают свое присутствие в Казахстане. Четыре из десяти самых продаваемых марок автомобилей в ноябре – из Китая.

В АКАБ также определили десятку самых популярных моделей авто в ноябре:

  1. Chevrolet – продано 3127 авто (+39,4% к ноябрю прошлого года).
  2. Hyundai – 3083 проданных авто (+249%).
  3. Kia – 1718 ед. (+86,9%).
  4. Chery  – 767 ед. (автомобили появились в декабре 2021 года).
  5. Toyota –  698 авто (-46%).
  6. EXEED – 369 ед. (старт продаж – в апреле 2022 года).
  7. JAC  –  351 авто (+19,8%).
  8. Haval – 258 ед. (+23,4%).
  9. Lada – 197 ед. (-86,7%).
  10. Lexus – 174 авто (+13,7%).

Всего же по итогам 11 месяцев с долей рынка 27,95% лидирует Chevrolet – 30 749 ед. (+13,1%), Hyundai с долей 23,2% – на второй строчке (25 518 ед.; +25,5%) тройку замыкает Kia – 12 853 ед. (+46,5%) – 11,7% рынка.

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