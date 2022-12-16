Почти 110 тысяч автомобилей купили казахстанцы с начала года

Автомобильный рынок в январе-ноябре 2022 года вырос на 2,9%, за 11 месяцев казахстанцы приобрели 109 990 новых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре 2022 года в Казахстане было продано 11 402 легковых автомобиля и легкой коммерческой техники, а также 844 единиц грузовиков и автобусов.

Рост по сравнению с ноябрем прошлого года составляет 22,2%. Если сравнивать за год, то результат одиннадцати месяцев на 2,9% превышает показатели прошлого года – 109 990 проданных автомобилей (106 867 ед. за январь-ноябрь 2021 года).

В ассоциации отмечают, что перераспределение рыночных долей, связанное с проблемами поставок автомобилей, собранных в России, продолжается. Доля локализованных в РК автомобилей по-прежнему растет, в то же время автомобили китайских брендов наращивают свое присутствие в Казахстане. Четыре из десяти самых продаваемых марок автомобилей в ноябре – из Китая.

В АКАБ также определили десятку самых популярных моделей авто в ноябре:

Chevrolet – продано 3127 авто (+39,4% к ноябрю прошлого года). Hyundai – 3083 проданных авто (+249%). Kia – 1718 ед. (+86,9%). Chery – 767 ед. (автомобили появились в декабре 2021 года). Toyota – 698 авто (-46%). EXEED – 369 ед. (старт продаж – в апреле 2022 года). JAC – 351 авто (+19,8%). Haval – 258 ед. (+23,4%). Lada – 197 ед. (-86,7%). Lexus – 174 авто (+13,7%).

Всего же по итогам 11 месяцев с долей рынка 27,95% лидирует Chevrolet – 30 749 ед. (+13,1%), Hyundai с долей 23,2% – на второй строчке (25 518 ед.; +25,5%) тройку замыкает Kia – 12 853 ед. (+46,5%) – 11,7% рынка.

