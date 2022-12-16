В Алматы обновили автобусы на некоторых маршрутах

В Медеуском районе Алматы на некоторых маршрутах выйдут новые автобусы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, для улучшения качества обслуживания пассажиров, проживающих в микрорайонах Каменское плато, поселок Актобе, Березовая роща, Таужолы и в районе госпиталя ВОВ, с 20 декабря 2022 года на маршрутах №5 "ул. Калдаякова – ул. Жибек жолы – п. "Ак Тобе", №5а "ул. Калдаякова –ул. Жибек жолы – госп. ВОВ", №5б "Жибек жолы – госп. ВОВ", №5в "Березовая роща – пр. Достык – ул. Оспанова", №26 "Городская больница №7 – Экологический пост" будет обновлен подвижной состав.





Фото: Управление городской мобильности



Как отмечают в управлении, в последние месяцы на указанных маршрутах наблюдалось уменьшение планового выхода до 50%. В связи с чем было принято решение о передаче маршрутов перевозчику ТОО "Сапаршы", которые будут выполнять транспортное обслуживание новыми автобусами марки Иссузу Н-40 в количестве 19 единиц.

При этом установлен следующий плановый выход по маршрутам: №5 – 4 подвижных единицы, на маршрутах №5а и №5в – 2, на №5б – 3 и на маршруте №26 – 5 автобусов.

В Управлении городской мобильности также заверили, что принимаются меры по повышению качества обслуживания и увеличению планового выхода автобусов на линии. Работы по усилению наиболее проблемных маршрутов проводятся поэтапно.